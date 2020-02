Apuntes del día: La larga espera del último ciclista

Buenos días. Les comento algunas noticias que pueden leer hoy en la diaria.

Recién comenzó Rutas de América, y falta bastante para que llegue el último ciclista de la Vuelta, así que muchos asuntos siguen en veremos.

La definición de los programas después de las candidaturas se impuso en la campaña para las departamentales de Montevideo. El Frente Amplio (FA) tiene sus propuestas en borrador, sin demasiado detalle, y aprobará en los primeros días del mes próximo el texto definitivo, mientras que los partidos Nacional, Colorado, Cabildo Abierto, Independiente y De la Gente están aún en la fase preparatoria de su programa.

No sorprende mucho porque Luis Lacalle Pou, a seis días de asumir la presidencia de la República, mantiene en borrador su proyecto de ley de urgente consideración (LUC). La versión destinada a la discusión parlamentaria no será presentada el 2 de marzo, como se prometió durante la campaña electoral, sino quizá una semana después, porque la “coalición multicolor” no se ha puesto de acuerdo sobre su contenido. Este retraso tampoco sorprende, porque se había anunciado que el borrador estaría pronto antes del fin de 2019, pero se repartió recién el 22 de enero de este año.

Por otra parte, en algunas áreas no sólo están por decidirse las primeras medidas que se propondrá impulsar Lacalle Pou, sino que también sigue pendiente la designación de quienes estarán a cargo de los organismos correspondientes. Es el caso del Instituto Nacional de las Mujeres, cuya actual directora, Mariella Mazzotti, además de repasar avances y asuntos pendientes, señaló que está preocupada por las propuestas en la materia que contiene el borrador de proyecto de LUC, y que, como no se sabe oficialmente quién la sucederá, ni siquiera ha podido comenzar un proceso de transición.

Esta situación se repite en relación con muchas de las tareas que lleva a cabo el Ministerio de Desarrollo Social (Mides), y abre la posibilidad de que, si se produce un debilitamiento de sus políticas sociales y el FA vuelve a ganar la Intendencia de Montevideo, retome con fuerza actividades que había aminorado o dejado de realizar en los últimos años porque las asumió el Mides, aunque esta eventualidad no esté destacada en el programa.

A su vez, no se sabe qué contendrá el programa de la “coalición multicolor” para Montevideo, en lo que corresponda, acerca del Sistema Nacional de Cuidados y el Programa Nacional de Discapacidad, pero los fuertes dichos sobre ellos de Romina Fasulo, suplente de Laura Raffo, ya desataron controversias, como era esperable.

Pese a las incertidumbres, y con base en los contenidos del borrador del proyecto de LUC, el FA prevé -sin mucho temor a equivocarse- que el texto definitivo incluirá muchas iniciativas a las que se opondrá. Por eso, sus dirigentes ya realizan una recorrida por el país, que incluye entrevistas con las departamentales de la fuerza política y con organizaciones sociales, a fin de escuchar opiniones y considerar eventuales movilizaciones. Asimismo, el FA se reunirá con las direcciones nacionales del PIT-CNT, la FEUU y la FUCVAM, para intercambiar ideas y dejar planteada la posibilidad de coordinar acciones.

Hasta mañana.