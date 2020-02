Fiorella Buzeta sobre Romina Fasulo: “No está involucrada en ninguno de los colectivos de discapacidad”

Los dichos de Romina Fasulo sobre el Sistema Nacional de Cuidados y el Programa Nacional de Discapacidad (Pronadis) no pasaron inadvertidos en el Frente Amplio (FA). La suplente de la candidata a la Intendencia de Montevideo (IM) por la futura coalición de gobierno, Laura Raffo, había cuestionado estas políticas en una entrevista con el programa Viva la tarde, de Radio Sarandí, el jueves, y llegó a asegurar que el Sistema Nacional de Cuidados es una “estupidez” y que los funcionarios del Pronadis “no tienen la más puta idea de cómo se maneja el tema de la discapacidad, accesibilidad e inclusión”.

Fiorella Buzeta, que es integrante del Comité Funcional de Discapacidad del Frente Amplio (FA) y de la alianza frenteamplista El Abrazo, rechazó sus expresiones y señaló que los dichos de la representante del Partido de la Gente (PG) constituyen una “falta de respeto y de reconocimiento” a la lucha de esos colectivos y a los logros obtenidos. Buzeta aseguró que Fasulo desconoce “las leyes que existen” en la materia, así como los avances en temas de discapacidad, porque no fue parte de ninguno de los procesos, y consideró que debería “informarse”. “Fasulo no está involucrada en ninguno de los colectivos de discapacidad a los que nosotros pertenecemos y que históricamente hemos reivindicado la lucha”, sostuvo la integrante de El Abrazo. “En esos lugares [los colectivos] nunca la vimos. Hace como seis años [desde 2013] que tiene la discapacidad y nunca apareció. No nos conoce, no sabe cuáles son nuestras necesidades. A mí no me representa en absoluto, y su voz no es la mía”, expresó.

La militante consideró que si Fasulo pretende “llevar la voz” de las personas con discapacidad, “por lo menos debería estar involucrada en el colectivo”. De otra forma, lo que transmite es “su perspectiva de la discapacidad”. Asimismo, comentó que en las palabras de Fasulo notó “resentimiento y “una frustración con su realidad”, y que los términos que utiliza no son los adecuados: “Ella habla de discapacitados; yo, de personas en situación de discapacidad, desde la perspectiva de derechos humanos”, consignó.

Buzeta señaló que Fasulo demuestra que hay datos “que no maneja” al decir que “‘no hemos avanzado nada’, cuando en los últimos 15 años fue cuando más avances ha habido”. Para la militante frenteamplista, “todo” lo que hace Fasulo es hablar “en contra del FA”. Incluso consideró que la suplente de Raffo ingresó a la política “solamente por su situación de discapacidad” y no por una lucha colectiva que la identifique.

El jueves, durante la entrevista con Viva la tarde, Fasulo se refirió a sí misma como “la primera mujer con discapacidad representando a un partido político”. Al respecto, Buzeta dijo que “se equivocó” y que la dirigente desconoce incluso “lo que pasa en la coalición”, porque en la legislación anterior fue electa diputada suplente por el PN Camila Ramírez, que es sorda. “Nunca entró a una sesión, y es cuestionable por qué si tenías una compañera sorda que trabaja en la temática y que llegó a un lugar de poder nunca propuso ninguna ley sobre la accesibilidad de la discapacidad y la inclusión”, señaló. Además, recordó su propio caso: en las últimas elecciones internas encabezó la lista de M764 (Frente en Movimiento) a la Cámara de Diputados, que luego se incorporó a El Abrazo (lista 949) junto con otros sectores frenteamplistas.

En lo que refiere a la representación de personas con discapacidad en ámbitos de gobierno departamental, Buzeta mencionó que preside en la IM el Consejo de Participación de Personas con Discapacidad. Este órgano, que funciona en la Secretaría de Accesibilidad para la Inclusión, tiene como objetivo “poner la voz” de las personas con discapacidad y ser “los primeros en marcar lo que está bien o mal”, “revisar si no se cumplen leyes” y elaborar propuestas. Aseguró que “el FA fue el único [partido político] que incluyó la temática de la discapacidad en un programa, dentro de un ministerio y en las intendencias de Canelones y de Montevideo, por intermedio de secretarías”. En cambio, sostuvo, en las intendencias del PN y el Partido Colorado “ninguna tiene siquiera un sector que trabaje la accesibilidad o la temática de discapacidad”.

Buzeta también aseguró que el planteo de Fasulo de haber sido la primera persona en exigir accesibilidad en la Facultad de Derecho de la Universidad de la República es “mentira”. “Hay compañeras de nuestro colectivo que son abogadas, estuvieron en esa facultad y reivindicaron los mismos derechos. Esa falta de reconocimiento y esa falta de respeto al colectivo son muy graves”, remarcó.

La frenteamplista mencionó varios avances que, a su entender, se obtuvieron bajo los gobiernos frenteamplistas, entre ellos “un protocolo de inclusión educativa” y “la ley de empleo para personas con discapacidad”. No obstante, reconoció que falta “profundizar las políticas” y el Pronadis, e incluso planteó que el SNC “es insuficiente” y debe mejorarse.