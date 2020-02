Cambio de fila: en Salto Mario Berriel se alineó a Germán Coutinho

Mario Berriel, quien presidía la agrupación 800 y se desempeñaba en un cargo cercano a Andrés Lima, el intendente de Salto que renunció a principio de mes para buscar la reelección, cambió de la fila frenteamplista a la colorada: volvió a los orígenes, renunció a la agrupación y a su puesto en la intendencia. Ahora, respalda la candidatura a la comuna del colorado Germán Coutinho.

“Indudablemente era un lugar en el que me sentía asfixiado”, dijo Berriel en conferencia, según consignó Radio Uruguay. “Luché a brazo partido dentro de la administración para tratar de mejorar las cosas pero todo fue en vano. Cuando no se trabaja en equipo, cuando no se lleva las mejores ideas, es muy difícil. No solo para la administración, es difícil para el departamento, para la ciudad, para el pueblo, para los parajes, para los que tienen las esperanzas de que se llegue a una solución”, decía en su discurso.

Asimismo, habló sobre la administración de Lima: “estoy convencido de que en la intendencia hay que tener tres condiciones para estar en un cargo: tenés que ser profesional o técnico, idóneo, o tener mucho mostrador. Y lo que sucedió acá fue que faltaron técnicos, faltaron idóneos y faltó mostrador: se equivocaron”, arguyó.

Según el medio local TDN, Lima manifestó que la renuncia de Berriel “fue una sorpresa”, y que en primera instancia no supieron los motivos. “No nos comunicó nada”, dijo. “Respetamos las decisiones personales, pero quizás esperábamos un aviso previo y los motivos”, agregó. El intendente se habría enterado del alejamiento al momento en que Coutinho proclamó en sus redes sociales la incorporación.

La Prensa, medio de Salto, recordó que Berriel fue parte de la lista 15 del Partido Colorado, razón por la que fue escogido como miembro de la Junta Local de Constitución y luego presidente en 2002. Posteriormente, dió el paso al Frente Amplio, específicamente a la fila de Lima.

“No me voy apenado, yo tomo la decisión con total convencimiento de que vengo a acompañar a un amigo que sabe dónde está parado”, concluyó Berriel.