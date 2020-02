Carlos Moreira fue acusado de desviación de poder, clientelismo político, tráfico de influencias y abuso de funciones

Los ediles del Frente Amplio (FA) de Colonia presentaron el viernes una nueva denuncia contra el ex intendente y actual candidato por el Partido Nacional (PN), Carlos Moreira, por desviación de poder, clientelismo político, tráfico de influencias y abuso de funciones. Además, los ediles se presentarán hoy ante el secretariado del FA, y se prevé un pronunciamiento sobre la manera en la que se ha manejado la administración de Moreira.

El documento de la nueva denuncia, al que accedió la diaria, dice que el proceder de Moreira “no se ajusta a la normativa” e incurrió en “un abuso delictivo de las funciones públicas en el desempeño de su cargo” al otorgar una extensión de pasantías por fuera del reglamento durante este período. Según el texto, incurrió en un “abuso delictivo de las funciones públicas en el desempeño de su cargo”.

Los ediles presentarán el informe de la Junta de Transparencia y Ética Pública, que asegura que el ex intendente violó los principios de interés público, probidad e imparcialidad. Además, pedirán que se cite a los ediles por las 12 sesiones en las que la bancada del PN se retiró para no dar cuórum a la discusión sobre un posible juicio político y la conformación de una comisión preinvestigadora. Ismael Blanco, abogado de los ediles, dijo a la diaria que los nacionalistas utilizaron “artimañas” para evitar el esclarecimiento de lo sucedido, ya que después de que un intendente renuncia a su cargo no puede ser sometido a un juicio político. En el escrito argumentan que hubo “una obstrucción del ejercicio legítimo de la función pública y del cargo en el que fuimos [los ediles] proclamados por el voto de la ciudadanía”.

Blanco dijo que pedirán el testimonio de algunos de los directores, como, por ejemplo, el secretario general de la comuna, Guillermo Rodríguez; el director del Departamento de Desarrollo Humano y Juventud, Ricardo Planchón, que además es candidato a la intendencia; la secretaria general de la Junta Departamental, Claudia Maciel, y la directora de Recursos Humanos, Mabel Tonelli. Y aclaró a la diaria que la intención de citar a estos jerarcas es que expliquen con qué criterio se extendieron las pasantías y aseguró que no se trata de una movida “contra Moreira”.

La denuncia fue presentada a la misma fiscal Eliana Travers, que, a principios de febrero, decidió archivar el caso de los audios en los que Moreira pedía favores sexuales a la edila nacionalista María José García a cambio de la extensión de una pasantía.

El abogado aclaró que no se centrarán en la vida privada de las personas, sino en “el accionar público de una persona pública”, porque “no nos interesan los asuntos de baja estopa”. De todas formas, presentarán los nuevos audios entre la edila y el intendente, ya que la fiscal no tuvo acceso a todas las grabaciones. “Los audios que tomaron estado público, cuyos contenidos completos fueron dados a conocer a la opinión pública recientemente, constituyen elementos contundentes que ameritan su análisis en esta sede penal”, declaró a la prensa después de presentar el escrito. Dijo, además, que ahora la fiscal tiene elementos nuevos para evaluar y recordó que el archivo fue sin perjuicio de que se presenten nuevas pruebas.

Por su parte, la vicepresidenta electa y presidenta del Directorio del PN, Beatriz Argimón, declaró a Subrayado que el partido está analizando la candidatura de Moreira. Argimón fue una de las personas del PN que siguieron cuestionando a Moreira después de que se archivara el caso.