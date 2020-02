Caso Moreira: ediles de Colonia del FA llevarán el informe de la Jutep a la Justicia

La bancada del Frente Amplio (FA) de la Junta Departamental de Colonia presentará ante la Justicia el informe de la Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep) sobre el ex intendente de Colonia, Carlos Moreira, informó a la diaria el edil frenteamplista de ese departamento Daniel Almada. El viernes la Jutep concluyó que el intendente manejó de forma irregular el programa de pasantías del plan Primera Experiencia Laboral y lo acusó, junto a la edila María José García, de violar los principios de interés público, de probidad y de imparcialidad.

Almada manifestó que los ediles están estudiando bajo qué forma presentar el documento y explicó que la bancada frenteamplista tiene dos posibilidades para proceder a nivel judicial. Por un lado, puede presentar el informe ante la Justicia y realizar una nueva denuncia al intendente. Por otro lado, tiene la opción de ampliar la denuncia, hecha por uno de los ediles del FA, por el caso de los audios virales que involucran a Moreira y García. Aunque la fiscal de Colonia Eliana Travers decidió archivar el caso, Almada no descarta esta segunda opción porque los denunciantes buscarán que la causa se reabra, dado que, según sostienen, hay audios que no fueron tenidos en cuenta por la fiscal, por lo que “debería haber mérito como para que la Justicia actuara”.

El edil consideró que el informe de la Jutep reafirma “la falta de honradez y ética pública que tenía [Moreira], vulnerando el derecho de los ciudadanos a tener una primera experiencia laboral, porque acá estaban digitadas”, comentó. La bancada de ediles del FA hace algunas semanas pidió una reunión con el fiscal de Corte, Jorge Díaz, en la que le planteará el asunto.

Sin tema definido

En tanto, dentro del directorio del Partido Nacional (PN) ya hubo intercambios informales sobre la determinación de la Jutep, comentaron integrantes del directorio a la diaria, pero aún no hay una convocatoria formal para analizar el documento. No obstante, el secretario del directorio del PN, Pablo Abdala, dijo a la diaria que es probable que se trate en la próxima sesión el lunes 17 de febrero.

En la reunión, además del informe de la Jutep, estarán en consideración la resolución de la Convención Departamental de Colonia, que proclamó al actual intendente como candidato, junto a Ricardo Planchón y al dirigente de Cabildo Abierto, Eduardo López, y la decisión de la fiscal Travers de archivar el caso de Moreira.

Sobre qué tipo de definiciones puede tomar el directorio, Abdala dijo que hay varias posibilidades, pero hasta que no se trate el tema en el órgano partidario todo es “condicional”. Por su parte, el diputado nacionalista Omar Lafluf coincidió en que el informe de la Jutep es otro elemento a tener en cuenta para analizar el tema, pero no es el único.

Lafluf dijo que uno de los aspectos que pueden ponerse a consideración en la sesión del directorio es “revisar la resolución de la Comisión de Ética del partido”, que en diciembre del 2019 recomendó a las autoridades del partido aplicar la “sanción máxima” a Moreira y culminó con la renuncia del intendente al PN. El diputado no quiso aventurar qué otro tipo de determinaciones podría adoptar el directorio, pero consideró que “por lo menos habría que volver a tratar” el tema.

En diálogo con la diaria, el senador nacionalista Jorge Gandini manifestó que no había leído el informe aún y consideró que “no hay un tema concreto que tratar” al respecto en el directorio. El senador electo dijo que corresponde a los organismos y autoridades departamentales del PN en Colonia plantear que se analice la situación, pero “no ha llegado nada al directorio”. “Hasta ahora lo que he visto son declaraciones de prensa y de algunos comentarios de directores del partido, pero no me consta que tengamos un tema concreto que tratar. Es verdad que aparece este informe de la Jutep y es probable que sea considerado. Pero también es verdad que es de alguien que sigue en la misma condición que estuvo antes: renunció al partido”, expresó.

De todas formas, Gandini planteó que si se aborda el tema en el directorio, lo que debería estar sobre la mesa es la posibilidad de discutir “la autorización” del uso del lema del PN por Moreira, que, según comentó, se había dicho informalmente que “se iba a tratar en algún momento”. “Está la posibilidad de que no autorice, y en ese caso Moreira no podría ser candidato, y el directorio le comunicaría a los blancos de Colonia que su decisión no es válida porque no lo autoriza”, expresó el senador. No obstante, dudó sobre si el partido debe pronunciarse en ese sentido: “no recuerdo que lo hayamos hecho con otros departamentos y candidatos”.