Comisión Nacional de Fomento Rural cree que la LUC genera “más incertidumbres que certezas”

Álvaro Delgado, futuro secretario de Presidencia, recibió este jueves en su despacho del Palacio Legislativo un documento llamado “Propuestas de políticas públicas para el desarrollo de la producción familiar”. Quien se lo entregó fue una delegación de la Comisión Nacional de Fomento Rural (CNFR), encabezada por su presidente, Mario Buzzalino.

El lunes 3 de enero, la CNFR le había entregado el mismo documento al futuro ministro de Ganadería, Carlos María Uriarte, en una reunión con las mismas gremiales agropecuarias.

Buzzalino dijo que Uriarte conoce bien cómo es la producción familiar, pero, a su entender, el ministro designado “forma parte de un equipo de gobierno que tiene que aplicar lineamientos generales que no los determina él”. “Nuestra obligación como gremial es respirarles en la nuca a los gobernantes. Nosotros tenemos una visión más global de lo que pueden tener otras gremiales”, aseguró.

El gremialista le dejó en claro a Delgado que a su entender el borrador de la ley de urgente consideración (LUC) “plantea más incertidumbres que certezas”. Por ejemplo, le mencionó que se propone sacar la Dirección Nacional de la Granja para crear un Instituto Nacional de la Granja que generaba “discrepancias” en la gremial, debido a que no estaba considerada la participación de las organizaciones hortícolas y frutícolas del norte del país. “Eso se solucionó, pero es un tema de contenido; se puede llamar Instituto, Dirección o ‘Tito’, pero hay que ver qué es lo que le ponemos adentro”, ilustró. A pesar de que Buzzalino destacó la voluntad de diálogo de Delgado, estimó que no cree que las partes lleguen a un acuerdo total.

Otro de los temas que se trató fue la lucha contra el abigeato, aunque Buzzalino dijo no tener claro qué medidas piensa aplicar el futuro gobierno. “Hay que controlar los circuitos a los que va la carne; no es real que alguien mate una vaca para comer; hay un negocio detrás”, advirtió.

En el campo, las jaurías de perros son un problema, porque atacan a las ovejas. El tema también se abordó en el encuentro y Buzzalino propuso tomar “medidas drásticas y antipáticas”, como el sacrificio de perros. “Es un tema muy delicado; parece que todos los animales tienen derecho menos las ovejas. Si les matan 15 animales a un productor, le están cortando las manos”. Buzzalino dijo que los perros pueden llegar a ser “animales dañinos que no matan por hambre: he visto ovejas vivas con el vientre abierto y las tripas colgando, y eso también es cruel”.

El presidente de CNFR destacó la necesidad de conservar los “logros” alcanzados y tener “políticas diferenciadas para la producción familiar”. “No estamos en contra de los productores grandes; lo que sí pensamos es que no es la misma cosa”, comentó. Por ejemplo, la CNFR propone controlar la intermediación entre el productor y el consumidor en el sector frutícola y hortícola, aunque, según Buzzalino, Uriarte ha sostenido que se trata de “un control difícil”. El gremialista sostiene que nadie regula esta intermediación, y que las frutas y hortalizas se venden diez veces más caros de lo que les pagan a los productores.

Otro tema que estuvo sobre la mesa fue el futuro del Instituto Nacional de Colonización. A diferencia de lo dispuesto en la LUC, la CNFR no quiere que se elimine la obligatoriedad de los colonos de residir en el predio. “Eso es muy importante. La vida en el campo no se puede medir sólo en toneladas de producción; la tierra es una responsabilidad social en la economía uruguaya”.

En cuanto a la producción cárnica, explicó que a nivel nacional de 100 vacas nacen 65 terneros, pero en los establecimientos familiares la cantidad de terneros sube a 90. De todas formas la cría se da en campos que no son óptimos para el engorde, por lo que a este sector le conviene más la exportación de ganado en pie. “Hoy sólo los grandes establecimientos hacen el ciclo completo, que dura tres años, el productor familiar no puede esperar. Por eso somos defensores de la exportación de ganado en pie, porque es la que estimula la cría y defiende al criador de ternero en los precios”, de todas formas dijo que esto no va en detrimento de la exportación de cortes de carne.

Sobre el mayor nacimiento de terneros, dijo que no responde a grandes inversiones sino al manejo del rodeo. “A ese tipo de logros nos estamos enfocando”, aseguró. Buzzalino dijo que el 70% de la cría está en manos de productores familiares y una de las inquietudes que les transmitieron a Delgado fue la necesidad de aplicar la investigación tecnológica a los predios. “Se necesita un nexo entre esa investigación y la producción, y Delgado está de acuerdo en que la extensión tecnológica es un debe”.