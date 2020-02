Corte Electoral desestimó recurso de alcalde de Sarandí Grande para ser candidato del PN

Cayetano Stopingi, alcalde de Sarandí Grande, Florida, y precandidato a la Intendencia departamental por el Partido Nacional (PN), presentó un recurso de “reposición y acción subsidiaria de apelación” ante la Corte Electoral para impugnar las proclamaciones de las candidaturas a intendente que hizo la Convención departamental del PN, el 6 de febrero. Guillermo López y Fernando Pérez D’Auria, los dos candidatos proclamados, obtuvieron 21 votos en 61 convencionales, mientras que Stopingi consiguió el apoyo de 19, lo que supera el 30%. Sin embargo, al amparo del artículo 11 de la circular de la Corte Electoral que reglamentó este tipo de instancias, la Mesa de la Convención y la Junta Electoral local entendieron que el tercero más votado no podía ser proclamado. El texto dice que será proclamado “quien haya sido más votado” por la Convención, pero también “lo será quien lo siguiere en número de votos siempre que superare el 30%” de los votos. “Si se verificare empate en el segundo lugar y los dos candidatos superaren el 30%”, “ambos serán nominados”, agrega. En una interpretación de este artículo, y como el empate se dio en el primer lugar, los organismos entendieron que cabía proclamar a López y Pérez, y dejar sin candidatura a Stopingi. “Nos asesoramos jurídicamente y presentamos este recurso, que tiene las argumentaciones necesarias. No hay ningún impedimento legal, reglamentario ni jurídico para que se proclamen las tres candidaturas”, dijo este miércoles Stopingi en una rueda de prensa, tras presentar el recurso.

Para el alcalde, el texto “establece la nominación como candidato de ‘quien’ fue más votado, y en este caso hubo un ‘empate’ en el primer lugar. La norma no establece la prohibición de la nominación de dos candidatos en el primer lugar; por el contrario, explicita que ‘quien fue más votado’ resulte elegido”. La norma no prevé un empate en el primer lugar; de lo contrario, debería haber dicho ‘quienes hayan sido más votados’. Sin embargo, tampoco lo prohíbe, y por ende entendemos que un empate en primer orden no excluye un tercer nominado/candidato”, según el documento presentado a las autoridades electorales, al que accedió la diaria.

Según fuentes del PN en Florida, la votación en la Convención es consecuencia de la profundización de la rivalidad política entre Stopingi, de Podemos, vinculado a la lista 40, liderada por el senador Javier García, y el ex intendente Carlos Enciso, líder de Dale y futuro presidente de la Corporación Nacional para el Desarrollo. En setiembre del año pasado se viralizó un audio en el que Enciso trata a Ana Stopingi, tía de Cayetano, ex alcaldesa de Sarandí Grande, ex secretaria general de la Intendencia, designada por Enciso, y suplente de García en la lista 40, de “vieja de mierda” y “traidora”. Stopingi dijo que las “palabras infelices” de Enciso fueron por “un momento de dolor”, en referencia a que su tía no iba a apoyar a Enciso en las departamentales.

Por lo sucedido en la Convención en Florida, Stopingi se reunió con el presidente electo, Luis Lacalle Pou. “Soy blanco y lo siento en el corazón. No pienso votar fuera del partido, pero tampoco puedo votar a gente que no reivindica los principios del partido con sus acciones. También se lo dije a Luis Lacalle Pou”, declaró a CW 33 La Nueva Radio.

En la tarde de ayer, siete de los ocho ministros de la Corte Electoral no hicieron lugar al recurso.