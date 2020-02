Si bien la epidemia de coronavirus no llegó a Uruguay, los efectos del virus ya se están haciendo sentir en la economía: la exportación de carne vacuna a China cayó, como consecuencia de la aparición de la enfermedad en el gigante asiático. Desde el Instituto Nacional de Carnes (Inac) reconocieron que la situación preocupa, aunque aclararon que se están dando pasos para revertirla. “El martes que viene sale una misión a Beijing que va a intentar convencer a los chinos de que la carne de vaca es muy efectiva a la hora de combatir el coronavirus”, adelantó un jerarca del organismo. “Sabemos que es difícil, porque la verdad es que no tenemos estudios concluyentes en la materia; qué digo concluyentes, la verdad es que jamás se hizo estudio alguno. Pero hoy por hoy salen tantos estudios sobre la carne roja diciendo que es buena, que es mala o que no hace nada que seguramente ya nadie les hace caso. Lo que importa es convencer a un par de funcionarios”, agregó.

En el Inac no descartan la posibilidad de pedirle al presidente Tabaré Vázquez que defienda en público esta teoría. “Tabaré es una persona muy escuchada en el ambiente de la salud a nivel mundial. Es cierto que en general habla sobre tabaquismo, y sus palabras están apoyadas en estudios científicos. Pero bueno, si salió tan suelto de cuerpo a decir que el consumo de carne no causa cáncer, decir que ayuda a curar el coronavirus no le va a costar tanto”.