Dirigentes del FA piden que no asuma Rivera Elgue en el Ministerio de Defensa por sus dichos sobre los desaparecidos

El futuro subsecretario del Ministerio de Defensa Nacional, Rivera Elgue (Cabildo Abierto, CA), dijo el sábado a la diaria que si las Fuerzas Armadas “hubiesen actuado mal” en la dictadura, “tendría que haber muchos más desaparecidos”. Estas declaraciones armaron revuelo en distintas tiendas políticas.

La senadora del Frente Amplio y candidata a la Intendencia de Montevideo Carolina Cosse escribió en su cuenta de Twitter que “la fuerza de los hechos los hace reconocer que hay compatriotas desaparecidos por el accionar de aquellas Fuerzas Armadas (FFAA) en dictadura”, y que “justificar esos crímenes” aduciendo que se deben al “actuar bien” de las FFAA “no amerita un llamado a sala, sino directamente su destitución”. En la misma red social, el subsecretario del Ministerio de Economía y Finanzas, Pablo Ferreri, escribió que “calificar el accionar de las FFAA en la dictadura en función de la cantidad de desaparecidos es aberrante”. “La primera división es entre demócratas y quienes no lo son. El presidente electo no debe nombrarlo subsecretario de Defensa”, agregó. A su vez, Felipe Michelini, quien fuera responsable del Grupo de Trabajo por Verdad y Justicia, sostuvo en una entrevista con la diaria que lo que dijo Elgue es “terrible”: “Es como decirle al pueblo judío: tan malos no fuimos porque matamos seis millones y podíamos haberlos matados a todos”. “El que lo dice no puede estar en la subsecretaría de Defensa”, sostuvo.

En tanto, este lunes el futuro secretario de Presidencia, Álvaro Delgado, dijo en una rueda de prensa que no comparte las declaraciones de Elgue y que le “consta” que el presidente electo, Luis Lacalle Pou, tampoco las comparte. A su vez, el líder de CA, Guido Manini Ríos, expresó en diálogo con Radio Monte Carlo que “es muy grave e inaceptable cualquier número de desaparecidos, así hubieran sido tres”. “No es un tema de números, el hecho es grave. Esa es la posición de CA. Jamás pusimos un número para decir que estaba mal o bien”, agregó.