El periodista Darío Klein dijo que en 1996 fue amenazado por Luis Alberto Lacalle Herrera

El jueves, en el programa La mesa de los galanes, de FM Del Sol, el periodista Darío Klein afirmó haber sido amenazado por el ex presidente Luis Alberto Lacalle Herrera en 1996 cuando investigaba para la revista Tres las irregularidades en la venta del Banco Pan de Azúcar.

“Venía a declarar un testigo clave del caso, Sandro Calloni, que era uno de los compradores del banco. Lo empecé a seguir por Punta del Este, con un fotógrafo”, dijo Klein en la radio. “Terminamos en la casa de Lacalle en La Barra. El fotógrafo les sacó una foto a los dos reunidos. Luego Lacalle declaró que no lo conocía. Eso fue en diciembre de 1995 o enero de 1996. La foto indicaba que había algo raro. Empezamos una investigación, pero tuvimos que mantener la foto en secreto durante meses”, continuó Klein.

“El caso Pan de Azúcar”, como se lo llamó entonces, se centró en la venta del banco a un grupo suizo, encabezado por Stephane Benhamou, que lo desfinanció rápidamente. La venta del banco, que el Estado uruguayo intervenía desde 1985, se produjo en 1994, durante el gobierno de Lacalle Herrera (1990-1995). Debido a la falta de controles adecuados, la Justicia procesó con prisión a Enrique Braga, ministro de Economía y presidente del Banco Central en ese gobierno, y también a Daniel Cambón, asesor de Lacalle Herrera, por conjunción de intereses y la recepción de comisiones.

Klein relató que, mientras trabajaba en el caso, fue contactado por Lacalle Herera: “Tuve una conversación con el ex presidente Lacalle, y me amenazó. Nunca lo había contado”, dijo Klein. “Me dijo: ‘este país es muy chico’ y ‘tu familia es una familia recién llegada’. No sé qué quiso decir con eso. La frase completa fue: ‘mi familia tiene más de cien años en este país y la tuya es recién llegada’. También: ‘este país es muy chico’”, dijo el periodista.

El caso Pan de Azúcar resurgió en la campaña electoral de 2009 cuando Lacalle Herrera intentó volver a la presidencia. También fue parte de la de 2014 y, en menor medida, de la de 2019 cuando quien se candidateó fue su hijo, Luis Lacalle Pou, actual presidente electo.