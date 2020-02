FA quiere mantener el actual “equilibrio” en organismos de contralor

Todavía no está cerrada la negociación por los cargos en la administración descentralizada entre el presidente electo Luis Lacalle Pou y el Frente Amplio (FA). Este miércoles el Secretariado ejecutivo de la fuerza política se reunió para analizar el listado de cargos ofrecidos por el presidente, y, tras el encuentro, el presidente de la coalición de izquierda, Javier Miranda, aseguró que aún continúan las negociaciones; había trascendido durante la tarde que se había alcanzado un acuerdo.

En una misma línea, el futuro secretario de Presidencia, Álvaro Delgado, ratificó a la diaria que el diálogo no ha concluido, aunque afirmó que no está prevista ninguna reunión con la delegación del FA encabezada por Miranda.

A pesar de que aún no hay definiciones, tras la reunión del Secretariado, el presidente de la coalición de izquierda manifestó que la negociación con la actual oposición “ha avanzado notoriamente”, aunque prefirió no mencionar qué aspectos están en definición, para respetar el diálogo con las futuras autoridades. Miranda planteó que para su fuerza política el “centro” de la discusión “no pasa por el número de cargos”, sino por “la calidad de la participación en los distintos organismos del Estado”. A su juicio, “es una función central de la oposición en democracia” garantizar la “transparencia” y el “contralor, por supuesto, pero también participación en la gestión de las políticas públicas”.

La propuesta inicial del gobierno electo consistía en 33 cargos en proporción a los resultados de las elecciones de octubre, según explicó varias veces Delgado. El listado deja por fuera a la futura oposición de los organismos que tienen directores sociales: el Codicen, la Administración de los Servicios de Salud del Estado y el Banco de Previsión Social, el mismo criterio que adoptó Tabaré Vázquez en el período actual. El primer planteo no conformó a los frenteamplistas porque además excluye a su fuerza política de la participación en organismos que considera claves, como Antel y el Instituto Nacional de Colonización. También generó molestias que el presidente electo haya incluido en el listado cargos cuya definición, para el FA, se determina en el Parlamento.

Según supo la diaria, el FA le propuso al gobierno electo tener cuatro y no tres ministros en la Corte Electoral (CE), y así mantener la correlación de fuerzas en el organismo. Si bien Lacalle Pou aceptó darle un cargo más al FA, este cambio no cerró el acuerdo, y en la coalición de izquierda todavía no están conformes.

En la propuesta original de Lacalle Pou había tres ministros para el FA y los seis restantes para representantes de la futura coalición del gobierno, según explicó un dirigente del Secretariado del FA a la diaria. Eso era considerado “inadmisible” para el FA, ya que se perdía el equilibrio vigente en ese organismo: actualmente el FA y la oposición cuentan con cuatro ministros, mientras que el presidente, José Arocena, es neutral. Por eso, el FA propuso mantener el actual equilibrio tanto en la Corte Electoral como en el Tribunal de Cuentas, que tiene una integración parecida: tres integrantes del gobierno, tres de la oposición y un neutral. El FA quiere que los organismos de contralor tengan “la independencia necesaria” y puedan dar las “garantías a las instancias electorales”.

Además, en la coalición de izquierda piden “representación proporcional en los cargos del Parlamento” y “participar” en las empresas públicas y entes que consideran “claves para controlar para el desarrollo del país”, como Antel y el INC. Según entienden dirigentes del FA, el gobierno electo no respeta la proporcionalidad de votos de octubre, como sostiene. A modo de ejemplo, la fuente del Secretariado mencionó que en los cargos parlamentarios que involucran las secretarías del Senado, Diputados y la Comisión Administrativa se les ofrece “tres cargos de doce” y “eso es un 25%, no 39%”, tal como alcanzó su fuerza política en octubre.