Guido Manini Ríos quiere ser presidente: “voy a ser candidato en 2024”

“Cabildo Abierto [CA] molesta, pero no solo a la izquierda, también a otros grupos, porque surgió como algo nuevo, diferente, no pidió permiso”, aseguró en entrevista con Televisión Nacional de Uruguay el líder del partido y senador electo, Guido Manini Ríos. “Al verdadero poder le gusta tener control sobre todo”, agregó, por lo que, cuando surge un actor político nuevo, “mejor hay que matarlo de chiquito, antes de que crezca”.

Acerca de su compromiso con el gobierno entrante, liderado por el presidente electo, Luis Lacalle Pou, Manini Ríos recordó que él suscribió “un documento” en noviembre -en referencia al Compromiso con el País-, pero se reserva la posibilidad de no acompañar algunas iniciativas. “Si hay algo que no nos guste, no vamos a acompañarlo”, dijo. Como ejemplo mencionó el “tema de UPM”, que no está incluido en el borrador de la ley de urgente consideración, con respecto al cual tiene “las manos libres para actuar”, así como en “tantos otros”.

Más adelante, Manini Ríos dijo que quiere ser presidente y que va a ser candidato en las elecciones presidenciales de 2024. “Vamos a trabajar con esa intención”, añadió.

Por último, se refirió a la causa judicial en su contra. El fiscal Rodrigo Morosoli pidió en noviembre el desafuero de Manini Ríos para imputarle el delito de omisión de denuncia. Morosoli considera que cuando era comandante en jefe del Ejército Manini Ríos debió comunicar a la Justicia que el represor José Nino Gavazzo había confesado ante un tribunal militar que durante la dictadura, en 1973, se encargó de hacer desaparecer el cuerpo de Roberto Gomensoro.

En la entrevista, Manini Ríos asegura que “hay elementos más que suficientes” que muestran que “no fue así como lo presenta la fiscalía”. “Eso va a quedar bien claro, porque tengo todos los elementos para probarlo”, subrayó. “Se dice que tardé 300 días en comunicar. Cuando se hace publico, se conoce que Gavazzo estaba preso [...]. El muerto había muerto hace 40 años, ¿qué móvil podría haber para ocultar? Ninguno”, añadió. También se preguntó: “¿Qué beneficio tuvo Gavazzo, si sigue preso?”.