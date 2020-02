INISA cedió ex centro de reclusión La Tablada a la INDDHH

El ex centro de reclusión La Tablada, ubicado en Camino Melilla, pasó a manos de la Institución Nacional de Derechos Humanos (INDDHH) y se inaugurará allí un sitio de memoria. El predio, que pertenecía al Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente (INISA), fue cedido el 1º de febrero por medio de un comodato, confirmó a la diaria la presidenta del instituto, Gabriela Fulco.

Entre 1977 y 1983, el edificio de La Tablada –también conocido como Base Roberto– fue utilizado como un centro clandestino de detención por el Organismo Coordinador de Operaciones Antisubversivas, donde tuvieron lugar torturas, abusos sexuales y desapariciones. Se estima que pasaron 200 personas por este centro y 13 detenidos desaparecidos fueron vistos por última vez allí.

En 2017 el INISA tuvo la intención de construir un complejo carcelario en el predio, pero la iniciativa se truncó debido a una resolución judicial por las investigaciones en curso y la búsqueda de restos de detenidos desaparecidos. No obstante, Fulco expresó a la diaria que desde el inicio de la gestión, en 2015, no hubo intención de utilizar el predio como centro de privación de libertad de menores debido a las condiciones de la infraestructura: “Estaba a medio camino, sin terminar, y no respondía a los parámetros correspondientes que nosotros tenemos para la protección de los derechos de los jóvenes”.

La directora del INISA manifestó que “en determinado momento” llegó la propuesta de convertir el espacio en un sitio de memoria y “se vio conveniente”. Esa es la disposición que se cerró con la firma del comodato.