Javier Miranda: participación del FA en las empresas públicas es necesaria para la “construcción de las políticas públicas”

Una comitiva del Frente Amplio (FA) liderada por su presidente, Javier Miranda, junto con Gonzalo Civila y Lucía Topolansky se reunió ayer con Álvaro Delgado, el futuro secretario de Presidencia, en el comando del mandatario electo, Luis Lacalle Pou, para afinar detalles sobre los cargos que ocuparán organismos de contralor, empresas públicas, entes autónomos y servicios descentralizados.

A la salida de la reunión Miranda dijo a la prensa que simplemente estuvieron intercambiando opiniones acerca de los “criterios” para los cargos y que quedaron en presentar una propuesta. “Estamos definiendo los criterios, pero lo que está claro y lo que plantea el FA es la necesidad de la participación de la oposición en los entes, servicios y organismos descentralizados, no sólo por un criterio de fiscalización y de transparencia, que sin duda es absolutamente necesario, sino también para la construcción de las políticas públicas”, señaló. Agregó que, como fue la primera instancia de diálogo, todavía no manejaron la cantidad de cargos que quieren ni si les interesa algún organismo en particular.

Por último, Miranda dijo que la propuesta de que el FA integre los entes y servicios públicos es un “gesto democrático reconocible”, pero recordó que es un criterio que se viene llevando adelante al menos desde la salida de la dictadura, en 1985.

Por su parte, Delgado dijo a la prensa que luego de la propuesta de Lacalle Pou estaban esperando una respuesta formal del FA, que se materializó en la reunión. Subrayó que para el gobierno electo es importante que se logre la participación de la futura oposición en los diferentes organismos públicos y que si bien el FA va a hacer consultas en su interna, hay que tener en cuenta que “los tiempos empiezan a avanzar”, sobre todo, el inicio de la próxima legislatura, el sábado.

Por último, Delgado dijo que el criterio que adoptó Lacalle Pou para la propuesta de cargos es “muy parecido” al de Tabaré Vázquez al inicio de este período, “corregido por cantidad de votos”. Además, señaló que a los representantes del FA les recordó que el PN tuvo una actitud con el gobierno actual, “desde el principio”, sin condicionamientos, para darle “gobernabilidad al gobierno”. “Me parecía que recordarlo implica poner arriba de la mesa una actitud que tiene mucho que ver con un sentido de democracia y republicanismo, y estoy convencido de que va a ser la misma actitud que va a tener el FA ahora”, finalizó.