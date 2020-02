José Mujica no asistirá a la Plaza Independencia en la asunción de Luis Lacalle Pou

El ex presidente José Mujica participó en la tarde de este martes en un acto de Álvaro Villar, donde fue consultado por los medios sobre la asunción de Luis Lacalle Pou como presidente este domingo y, en particular, acerca de la toma de juramento, que la hará él como presidente de la Asamblea General. “Es una fiesta de una parte del pueblo uruguayo que tengo que respetar, porque son mis compatriotas”, dijo, y agregó que de su parte no va a haber “ninguna ofensa”.

Además, Mujica fue consultado sobre si fue invitado al acto posterior a la asunción en la Plaza Independencia, a lo que respondió que sí, y acerca de si va a ir, a lo que dijo que no. “No voy porque yo tengo una concepción republicana y hace mucho rato que pienso que hay un traspase de cuestiones que son feudales que se usan en las instituciones republicanas: la alfombra roja, los que tocan cornetas, eso remeda los vasallos cuando el señor sale del castillo y pasa por el puente, de ahí vienen esas cosas”, opinó. “Creo que los presidentes deben vivir como vive la mayoría de su pueblo y no como vive la minoría privilegiada, pero estoy solo”, añadió, haciendo referencia a que es el único que piensa eso.

Este domingo Lacalle Pou jurará en el Palacio Legislativo y luego asistirá a la Plaza Independencia, donde está previsto que se realice el traspaso de la banda presidencial con el mandatario saliente, Tabaré Vázquez.

Ante una pregunta acerca de los barrios que está recorriendo el Frente Amplio en esta campaña electoral, el ex presidente dijo que “hay que ir a todos lados” pero “toda la vida” y no solo en campaña. “Ese es el problema, porque si cuando hay campaña electoral vamos a visitar a los pobres... están fritos los pobres. Hay que aprender a convivir con ellos”, agregó.