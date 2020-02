José Mujica sobre el próximo gobierno: “Si desde el Ejecutivo se quiere imponer una polarización, la va a haber”

El ex presidente José Mujica sostuvo, este sábado, que “estuvo muy presionado” para presentarse como candidato la presidencia de la República por el Frente Amplio (FA), pero se negó porque no quiso contribuir a “polarizar el país”. En declaraciones a la agencia de noticias Efe, horas antes de asumir provisoriamente la presidencia de la Cámara de Senadores hasta el 1º de marzo, manifestó que dio un paso al costado porque no quiere un país como Argentina, “con la grieta: medio país contra medio país”. “No quiero, lo detesto”, subrayó.

“No podemos darnos el lujo de tener medio país contra medio país, porque nos vamos al carajo. Renuncié [a aceptar ser candidato a la presidencia] porque yo sé que polarizaba”, expresó Mujica, y lamentó que haya “gente que no se da cuenta de eso”, porque la polarización es “el peor veneno de este país”. “Veremos lo que pasa”, sostuvo.

El líder del Movimiento de Participación Popular (MPP) asumió la presidencia del Senado hasta el inicio del nuevo período de gobierno, cuando ocupará ese lugar la vicepresidenta electa, Beatriz Argimón. “Hay una parte importante en nuestra sociedad que nos quiere mucho. Hace cerca de 20 años que nuestra lista es la más votada en el país, y, aun perdiendo el gobierno, curiosamente, nuestra lista sigue siendo la más votada”, dijo. Sin embargo, más tarde, en una conferencia de prensa planteó que asumirá su banca “por un tiempo”, aunque no sabe cuánto. Su suplente es el diputado y coordinador de la bancada del FA en la cámara baja, Alejandro Sánchez, a quien Mujica definió como un legislador “brillante” al que “vale la pena abrirle cancha”.

Sobre la conformación de la nueva legislatura con el ingreso de nuevos legisladores, el senador emepepista dijo que “al principio la van a chambonear un poco” y “van a tener que agarrar oficio”, pero esas “son las leyes del juego”. No obstante, reconoció que está “preocupado” porque tiene la “impresión de que el presidente nuevo [Luis Lacalle Pou] no confía un carajo en nadie y se mete en todo”.

Consultado por Efe sobre si se refería a la confianza entre los partidos integrantes de la coalición y si le veía poco futuro a la unión de cinco partidos, Mujica explicó que “no es que le vea poca vida [a la coalición]”, sino que percibe “que empieza a haber una confusión” entre “gobernar” y “mandar” de parte del mandatario electo. “Gobernar no es mandar”, y “autoridad no es autoritarismo”, subrayó el senador, y manifestó que “ojalá” esté equivocado con esas “cosas que aparentemente se empiezan a percibir”. “Gobernar no es mandar. Se puede mandar en un cuartel, orden cerrado, pero en una sociedad no se puede mandar a capricho”, volvió a remarcar el ex presidente.

“Nunca fui prisionero de las cuestiones ideológicas”

En relación con la decisión del presidente electo de no invitar a Venezuela, Nicaragua y Cuba a la ceremonia de cambio de mando del 1º de marzo, el ex presidente sostuvo que, de todas formas, “Venezuela no iba a venir ni en pedo, porque no va a ningún lado de esos”, y “Nicaragua, no sé”. En cambio, consideró que no invitar a Cuba “es un error muy fuerte” y que el gobierno electo “está cayendo en lo que nos criticaban a nosotros [los gobiernos frenteamplistas]”. “Están haciendo discriminación ideológica”, aseveró, y prosiguió: “Decían que nosotros discriminábamos, pero yo fui a la Antártida con [el presidente chileno Sebastián] Piñera y traté de darle una mano a [el ex presidente Juan Manuel] Santos en el proceso con Colombia”. “Yo nunca fui prisionero de las cuestiones ideológicas. Traté de cultivar lo más que pude la relación con la gente, pensara lo que pensara”, señaló Mujica.

Mujica también habló de lo que espera para los próximos cinco años. El líder del MPP dijo que en el próximo período “el que da las cartas es el gobierno” y que de su actitud depende “en parte” cómo se comporte la oposición: “Si a usted le escupen en la cara y lo quieren pisotear, no tiene más alternativa que pelear”, expresó. El senador emepepista planteó que no quiere “una polarización, pero para bailar se precisan dos”. “Si desde el Ejecutivo se quiere imponer una polarización, va a haber polarización. Es detestable, pero va a haber”, aseguró, y planteó que “por ahora es apenas un temor”, pero puede ocurrir, “por cosas que he sabido”.

“Hay que darle tiempo”

Tras tomar juramento a los legisladores que asumieron en la cámara alta, una vez finalizada la ceremonia, Mujica habló con la prensa. “Tiene mucho trabajo. Ojalá que no confunda gobernar con mandar. A veces pasa”, dijo, dirigiéndose a Lacalle Pou. Planteó que al mandatario electo hay que “darle tiempo” y no “entrar a darle palo de entrada”. “Vamos a darle un poco de chance”, añadió.

El ex mandatario también se refirió a Guido Manini Ríos, líder y flamante senador de Cabildo Abierto. “Está haciendo su juego. Yo no se lo voy a hacer”, comentó, y añadió: “En este país es bruto negocio hacerse la víctima”.