La gremial de fiscales se reunió con el presidente electo por modificaciones del CPP en el borrador de la ley de urgente consideración

Una delegación de la Asociación de Magistrados Fiscales del Uruguay se reunió este martes con el futuro presidente Luis Lacalle Pou, la vicepresidenta electa Beatriz Argimón y con Rodrigo Ferrés, el próximo prosecretario de la Presidencia. En diálogo con la prensa, la fiscal y presidenta de la gremial, Mirta Morales, dijo que se plantearon los cuestionamientos de la Asociación al respecto del anteproyecto, ya que “modifica algunos institutos que para nosotros son muy importantes del Código del Proceso Penal”.

El principal cuestionamiento planteado fue “que todas las causas vayan a juicio y recortar las salidas alternativas. No existe un país en el mundo, ni en los países que tienen régimen acusatorio en América Latina, que lleve todas las causas a juicio, no hay sistema que lo soporte”, aseguró Morales. Asimismo, aclaró que no es que la Fiscalía no pueda recibirlos, sino que “ni el sistema del Poder Judicial lo podría hacer, ni la sociedad podría aguantar que los policías, forenses, testigos y víctimas tengan que ir a declarar” en tantas causas.

Lo que se sí se “defiende” desde la Asociación, dijo, es el juicio abreviado. Ante la pregunta de si le gustaría que se forme una mesa de trabajo sobre el tema con el gobierno entrante, Morales respondió que esperan que se “plantee de esa manera” y que la Asociación de Fiscales “siempre va a estar abierta para eso”.

Por otro lado, la gremial dejó materiales a los presentes en la reunión y, según declaró Morales “se mostró inquietud y un gran interés en escucharnos. Eso nos da esperanza”.