La mayoría de los montevideanos aprueba la gestión de Daniel Martínez

55% de los montevideanos aprueba la gestión de Daniel Martínez, candidato del Frente Amplio para la reelección en la Intendencia de Montevideo, indica una encuesta de Equipos Consultores realizada entre el 3 y el 6 de febrero que maneja el equipo de Daniel Martínez. En cambio, 37% desaprueba lo hecho por su administración mientras 7% dijo mantenerse indiferente y 1% que no sabe o no contesta.

La gestión de Martínez es más aprobada que desaprobada tanto por hombres como por mujeres, sin importar los rangos de edad ni nivel educativo con excepción de quienes tienen primaria o menos. Allí la aprobación desciende a 35% y la desaprobación aumenta a 55%. En el resto de los niveles educativos la aprobación oscila entre el 55% y el 62%, mientras en las distintas franjas etarias varía entre 47% y 63%.

Las principales modificaciones se mira qué opinan los montevideanos según qué votaron en las elecciones de 2019:

Consultados sobre si Montevideo “va por el rumbo correcto”, 59% opinó que sí, 26% que no y 15% que no sabe o prefiere no contestar. La percepción más positiva que negativa se mantiene sin importar el género, las franjas etarias y el nivel educativo.