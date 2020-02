Laura Raffo reconoció “sinceridad” de Cosse y Villar, y cuestionó la gestión de Martínez

Malvín Norte, específicamente el asentamiento Aquiles Lanza, recibió este martes a Laura Raffo, la candidata a la Intendencia de Montevideo (IM) por la denominada “coalición multicolor”. Acompañada, entre otros, por un grupo de vecinos, sus candidatos a suplentes –Romina Fasulo, Gerardo Sotelo y Andrés Ojeda–, el futuro secretario de Presidencia, Álvaro Delgado, y el ministro designado de Desarrollo Social, Pablo Bartol, la candidata recorrió varias casas y habló con los vecinos, pero mientras hablaba con la prensa hubo un inconveniente: a la delegación le tiraron algunas pedradas.

“No importa que haya piedras. Acá lo que importa es que hace una hora y media estamos recorriendo con un grupo de vecinos que nos están planteando que tienen dificultades en serio, y esa es la realidad, hay dificultades y no las están resolviendo”, dijo Raffo.

La candidata continuó su conferencia a pesar de las piedras, que, según consignó el portal Ecos, cayeron en el hombro de un militante y en la cámara de uno de los fotógrafos: “No pasa nada, este es el Montevideo que estamos viendo, lo acabo de ver, entré en las casas de los vecinos, el basural al lado, casas sin baño, no hay saneamiento, hay ratas; no nos vamos a asustar por dos piedras”. Para Raffo el “problema” son los gobernantes y los “30 años de gestión que no atendieron estas necesidades, y ahora hay que atenderlas”.

Además, aprovechó la oportunidad para mencionar a los candidatos a la Intendencia del Frente Amplio (FA), recordando que tanto Carolina Cosse como Álvaro Villar recorrieron Casavalle luego de que ella lo hiciera. Raffo agradeció la “sinceridad” de que los candidatos del FA “reconozcan que hay un Montevideo olvidado y con necesidades urgentes de atender”. A la vez, cuestionó al candidato restante del FA, Daniel Martínez, haciendo alusión a su conducta en uno de los debates que mantuvo el año pasado con el presidente electo, Luis Lacalle Pou: “¿Dónde está Daniel Martínez? No creo que se pueda golpear el pecho hablando de que resolvió problemas de basura, de saneamiento, de iluminación, problemas que enfrentan estas familias: eso nos llevamos hoy”.

Condenas y reconocimientos

El actual edil y ex intendente de Montevideo Mariano Arana condenó que a Raffo le hayan lanzado piedras. Según dijo a la diaria, se trata de una conducta “abominable” y la gente debería “discutir con razones y con respeto”.

Arana, no obstante, se refirió a los dichos de Raffo y dijo que habría que preguntarles a los vecinos de ese y otros barrios lo que se ha hecho en políticas de vivienda, principalmente a través de cooperativas. Además, se preguntó si Raffo habrá visto “lo que se hizo con la plaza Casavalle, la cantidad de policlínicas, escuelas y de mejoras a los servicios”. Además, recordó que el FA logró colocar saneamiento en varios de esos barrios, “que es de las obras más caras que tiene una ciudad y desde hacía 50 o 60 años que se estaba esperando por ello”.

En cambio, la edila nacionalista Cristina Ruffo, que estuvo presente en la recorrida, dijo que en Malvín Norte, Casavalle y otros barrios “donde la gente vive complicada” no se ha “visto un avance”. “Al contrario, cada año que nosotros recorremos y volvemos a pasar hay barrios en los que las circunstancias de las personas están empeorando”.