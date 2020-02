Laura Raffo se reunió con ADEOM y acusó al gobierno de generar “prejuicios” sobre el sindicato

Se derribaron “un montón de prejuicios”, dijo la candidata para la Intendencia de Montevideo de la coalición que gobernará a nivel nacional, Laura Raffo, a la salida de un encuentro con el Consejo Ejecutivo de la Asociación de Empleados y Obreros Municipales (ADEOM).

El mayor de los prejuicios, dijo la economista, es “que ADEOM causa los problemas de Montevideo”. “Hemos llegado a la conclusión de que lo que se necesita es un diálogo y que los que gobiernan tienen que hacerse cargo”, manifestó la economista. “Cuando hay un problema hay que buscar soluciones y no hay que echarle la culpa ni a ADEOM ni al montevideano; el gobierno municipal se tiene que hacer cargo de los problemas”, agregó. Para Raffo, el gobierno departamental, en manos del Frente Amplio, “usa como excusa” al sindicato “para decir que no pudo cumplir con los servicios que tiene que cumplir”.

La candidata asistió a la sede del sindicato acompañada por sus cuatro suplentes, Andrés Ojeda, Gerardo Sotelo, José Luis Alonso y Romina Fasulo. Tras el encuentro, brindó una conferencia de prensa junto a la secretaria general y el presidente del sindicato, Valeria Ripoll y Eduardo Vignolo, respectivamente, que correspondían sus dichos con gestos de aprobación.

Ripoll señaló que el objetivo de los trabajadores municipales es entablar un diálogo “con todas y todos los candidatos” a la comuna. Recordó que el 7 de febrero el sindicato recibió al candidato frenteamplista Álvaro Villar. “Nuestra idea es transmitir nuestra plataforma, nuestra propuesta, el rol que tenemos los trabajadores municipales brindando los servicios, que queremos que sigan creciendo, planteando el diálogo como base y la negociación en un marco de respeto”, manifestó la dirigente.

Por su parte, Vignolo indicó que uno de los asuntos abordados en la reunión fue la División Limpieza, respecto de la cual había “un debe con la población”. “Este fin de año fue la primera vez que la Intendencia de Montevideo tomó en cuenta el planteo de los trabajadores y fue el primer año que podemos decir que la ciudad estuvo limpia, como no lo estuvo en todo el año”, expresó.

Pero según dijo Raffo, la reunión también versó acerca de otros temas que aborda la comuna, como el tránsito y las policlínicas, además de sobre “cómo evitar los conflictos”. En este sentido, puso como ejemplo que “en el caso de los guardavidas se habían hecho advertencias mucho antes de que llegara la temporada de verano”, cuando se instaló el conflicto. “Los guardavidas ya habían avisado que no tenían baños, les dieron protector solar vencido y hasta hoy no les entregaron la ropa. Entonces, se trata de evitar llegar a los conflictos, que siempre es mediante el diálogo y el respeto”, afirmó. Por eso propuso instalar mecanismos formales para que los funcionarios puedan plantear ideas para mejorar los servicios. “ADEOM no quiere ser un cogobierno, y nosotros queremos tener las orejas bien abiertas a lo que tenga para sugerir”, concluyó.