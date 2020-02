Obispo de Minas: la “falta de esperanza” y de “información religiosa” pueden incidir en la cifra de suicidios en Uruguay

Con 705 casos, en 2019 se registró el mayor número de suicidios en los últimos siete años, según datos del Observatorio sobre Violencia y Criminalidad del Ministerio del Interior. La divulgación de esta cifra alarmó al obispo de Minas, Jaime Fuentes, quien solicitó un “estudio a fondo” para conocer las razones de este aumento, que a priori atribuye a la “falta de esperanza”. No obstante, también sostuvo que influyen las enfermedades psiquiátricas y el desconocimiento de “información religiosa”.

“Es estremecedor pensar que casi dos uruguayos por día se suiciden. Es algo a lo que no podemos acostumbrarnos. Tenemos el récord tristísimo de ser el país con mayor número de suicidios dentro de América”, apuntó Fuentes en declaraciones a Radio Monte Carlo. “El año pasado ya se levantó el tema porque asustaba el número de suicidios, entonces se habló del teléfono para consultas; no sé si hay otras iniciativas, pero entiendo que es absolutamente urgente investigar a fondo qué factores han podido influir para que en el año 2019, 200 personas más que en 2018 se hayan quitado la vida”, reflexionó Fuentes. Según los datos del Ministerio del Interior, los suicidios de 2019 fueron 37 más que los de 2018, y no 200.

Para Fuentes, el suicidio es “peor que el coronavirus” porque lleva a las personas a “decidir terminar con el don de la vida, que es lo más grande que tenemos”. “Es algo que realmente me produce pavor”, afirmó. Su hipótesis principal, aseguró, “es que tiene que haber una falla muy importante” como podría ser la “falta de esperanza”.

Por último, Fuentes consideró que la falta de “información religiosa” puede incidir en este fenómeno: “Me pregunto, ¿han recibido estas personas algún tipo de información religiosa? Porque si no creemos en nada, y creemos que todo termina con esta vida, se termina allí la existencia y se me acabó el problema, [entonces] caigo en la tentación de recurrir, en casos extremos, al suicidio”.