Partido Colorado no ve con buenos ojos la extensión del área de legítima defensa que plantea la ley de urgente consideración

El comando del presidente electo, Luis Lacalle Pou, ubicado en Bulevar Artigas y Chaná, quedó chico para la primera reunión del gabinete –ministros y subsecretarios– del futuro gobierno, por eso se dio cita en un coqueto hotel de Punta Carretas. La reunión fue convocada por Lacalle Pou para tratar el borrador del proyecto de ley de urgente consideración (LUC).

El futuro secretario de Presidencia, Álvaro Delgado, contó a la prensa que hubo una exposición del futuro prosecretario de Presidencia, Rodrigo Ferrés, sobre cada capítulo de la LUC, y después los ministros del área hicieron algunas consideraciones y dieron explicaciones para el resto del gabinete designado, y también algunas sugerencias. Agregó que, luego del ida y vuelta en la interna del gobierno, habrá espacio para comentarios y sugerencias de los partidos políticos que integran la coalición, que serán recolectados por la vicepresidenta electa, Beatriz Argimón.

Además, Delgado dijo que cuando esté pronto el documento final del proyecto de ley para ser enviado al Parlamento, los ministros del nuevo gobierno irán al Palacio Legislativo para explicarlo “con todas las garantías”, para que “todo el mundo tenga la oportunidad de preguntar y dar las explicaciones del caso, y poder sugerir alguna modificación”. “Nosotros tenemos la esperanza de que, más allá de la mayoría operativa de la coalición de gobierno, pueda haber propuestas de organizaciones sociales o incluso del Frente Amplio [FA] en la discusión parlamentaria”, señaló.

A su vez, Ferrés fue consultado por la prensa sobre la posible inconstitucionalidad del proyecto de la LUC, dijo que “no tiene ninguna inconstitucionalidad” y que “no la puede tener porque no es ley siquiera”. “Ha sido todo muy bien medido, hemos sido muy cuidadosos en la redacción y en el control de regularidad jurídica”, finalizó.

Colorados por la seguridad

En los partidos que integran la “coalición multicolor” reina el hermetismo sobre los cambios que propondrán para el proyecto. Según pudo saber la diaria por una fuente del Partido Colorado (PC), en esa colectividad política no ven con buenos ojos algunos artículos del primer capítulo, dedicado a la seguridad, porque, según consideran, “se les fue la mano en algunos aspectos”. Por lo tanto, van a tratar de “humanizar” la propuesta, a la que consideran “terriblemente reaccionaria”, en particular el artículo que establece la extensión del área de legítima defensa, que a algunos colorados les parece “un disparate”. La semana que viene, en el PC afinarán las propuestas y ya estarán en condiciones de presentarla al Partido Nacional (PN).

Cabe recordar que la extensión del área de legítima defensa se establece en el primer artículo del borrador de la LUC, sustituyendo el artículo 26 del Código Penal, que señala que está exento de responsabilidad “aquel que defiende la entrada de una casa habitada o de sus dependencias, o emplea violencia contra el individuo extraño a ella que es sorprendido dentro de la casa o de las dependencias”. En el borrador de la LUC se establece que “se considerará dependencias de la casa, en las zonas urbanas: los balcones, terrazas, azoteas, barbacoas, jardines y garajes y/o similares, siempre que tengan una razonable continuidad con la vivienda, constituyendo dependencias de ella”. A su vez, “se considerará que son dependencias de la casa en zonas suburbanas o rurales: los galpones o instalaciones que forman parte del establecimiento, siempre que tengan una razonable continuidad con la vivienda, constituyendo dependencias de ella”.

Cargos

Mientras tanto, siguen las negociaciones entre el FA y el PN por los cargos para las empresas públicas. Este jueves de tarde, la vicepresidenta de la República, Lucía Topolansky, explicó en una rueda de prensa en el Palacio Legislativo que los cargos de los órganos de contralor y los directorios de las empresas necesitan una mayoría especial en el Parlamento, pero estos últimos, pasados 60 días, pueden ser aprobados por mayoría simple. “Esa alternativa no la tienen los órganos de contralor, así como no la tienen ni la Suprema Corte [de Justicia] ni el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, donde si no se llega al acuerdo con esos votos, se entra por antigüedad. “Es decir, de cómo se negocie esto dependerá la tónica de cómo se va a negociar en el quinquenio; por eso hay que tener reserva en esta negociación, para que salga bien, en beneficio del país”, finalizó Topolansky.