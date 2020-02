Rodolfo Nin Novoa dijo que no invitar a la asunción presidencial a algunos países “va a tener consecuencias”

“Se habló tanto de que las relaciones exteriores no podían estar ideologizadas, y están haciendo lo contrario”, dijo el canciller Rodolfo Nin Novoa en una entrevista con Doble Click. La afirmación se debe a la decisión del presidente electo, Luis Lacalle Pou, de no invitar a los mandatarios de Venezuela, Nicaragua y Cuba.

Ernesto Talvi, quien ocupará el lugar de Nin como ministro de Relaciones Exteriores, había manifestado, tras reunirse con Lacalle Pou, “que claramente ni Venezuela, ni Cuba, ni Nicaragua son democracias plenas”. Como respuesta, Nin Novoa arguyó que “si ese es el argumento me parece que están teniendo un error de apreciación”.

El actual canciller se refirió al índice de democracia global elaborado por la Unidad de Inteligencia de The Economist, en la que, según dijo, en América Latina “no hay ninguna democracia plena salvo Uruguay y Costa Rica; ni Brasil, ni Argentina, ni Chile, ni Perú, ni Ecuador, ni Paraguay, ni Colombia lo son”, definió.

La omisión de determinados presidentes “va a tener consecuencias, obviamente”, dijo Nin Novoa en el programa radial. Ante la pregunta de cuáles serían las consecuencias que podría traer al país, el canciller sostuvo que hay “relaciones con esos países”.

Para ejemplificar, recordó el convenio con Cuba, en el que médicos de ese país “han operado a 90.000 personas de la vista, gratis”. Asimismo, señaló que actualmente “hay un proyecto lechero que se está desarrollando a través de Conaprole”. Sobre si le preocupa la posibilidad de que esta decisión afecte lo comercial, Nin Novoa contestó: “A ellos también debería preocuparles”.

“Enorme error diplomático”

“Es un enorme error diplomático que mancha la política exterior de Uruguay; uno puede estar de acuerdo o no con determinadas acciones de los gobiernos, pero si la idea es no invitar a determinados presidentes por signos autoritarios, debería ser en forma conjunta”, dijo a la diaria Sebastián Hagobian, miembro de la Comisión de Relaciones Internacionales del Frente Amplio.

Por otro lado, manifestó que la decisión del presidente electo es “una visión sesgada para la tribuna; en su electorado es muy festejado, pero Lacalle Pou debe entender que es el presidente de todos los uruguayos y que la política exterior es mucho más amplia que lo que a mí me gusta y lo que a mí no me gusta”. Respecto de lo dicho por Talvi, Hagobian sostuvo que es “una aberración y una incoherencia, porque en tal sentido se invita a China, que si bien es nuestro principal socio comercial, tampoco es una democracia plena”. Sostuvo lo mismo sobre Honduras y Haití, entre otros.

Hagobian hizo énfasis en que Uruguay tiene un “activo en materia de política exterior”, que ha ido construyendo. Profundizó: “Somos el único país en Sudamérica que puede dialogar con Venezuela, tanto con la oposición como con el gobierno”. En la misma línea, aseguró que esta decisión haría perder los “activos” y “lo que hace es arrimarse mucho más a una posición ideológica cercana a la visión de [Luis] Almagro, Donald Trump y [Jair] Bolsonaro, en vez de a una visión neutra y respetada por todas las partes”.