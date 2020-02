Roque Moreira, candidato a la Intendencia de Artigas por Cabildo Abierto: “me siento más cómodo hablando de gobierno de facto que de dictadura”

A Roque Moreira, candidato a la Intendencia de Artigas por Cabildo Abierto (dentro del lema Partido Nacional) y suegro del senador y líder de ese partido Guido Manini Ríos, no le gusta que se hable de dictadura en Uruguay.

“Soy bastante cuidadoso de las expresiones. Tuvimos un Gobierno de facto. Pero, ¿dictadura? ¿Por qué vamos a aplicar un criterio para algunos casos y no para otros?”, se preguntó Moreira en el programa Desayunos Informales, de Canal 12. “Le digo dictadura al régimen uruguayo si le digo dictadura al régimen de Venezuela y de Cuba, sino no le digo dictadura a Uruguay. No es lo mismo lo que hubo en Uruguay que lo que hay en Venezuela y Cuba”, puntualizó.

El candidato se siente “más cómodo” hablando de “gobierno de facto” que de “dictadura”, ya que el primer término cree que es “más técnico”. “Hay una cantidad de temas análogos al de los desaparecidos que nunca se tocan, como los hijos de los soldados ametrallados por la espalda. Creo que hay una disparidad y un flechamiento sobre el encare de ese tema”, expresó.

Moreira también se refirió al artículo publicado por Búsqueda hace dos semanas, en la que se aseguraba que él había comprado un predio del Instituto Nacional de Colonización en 1982 y que su familia se vería beneficiada por cambios sobre este organismo incluidos en el borrador de la ley de urgente consideración. “Yo no soy colono ni nunca fui colono en mi vida. Los dos padrones de los que se habla pasaron a propiedad de mi familia cuando Irene tenía siete años. Pasaron cincuenta años de eso”, expresó.