Se colocó piedra fundamental del futuro memorial en el ex penal de Punta Carretas

En la entrada del actual Punta Carretas Shopping se colocó la piedra fundamental de lo que culminará siendo un memorial para recordar la cárcel que funcionó allí hasta 1986. El objetivo es recordar “los centenares de luchadores políticos, gremiales y sociales presos en dicho penal en el convulsionado período de 1968 a 1985”, se lee en la placa que se colocó allí.

El memorial, promovido por la Comisión pro Memorial ex Penal de Punta Carretas y la Asociación de ex Presos y Presas Políticas del Uruguay (Crysol), será a su vez un homenaje a los familiares de los ex presos, a la comunidad barrial, y a los militantes anarquistas que en las décadas de 1920 y 1930 también estuvieron presos allí.

En diálogo con la diaria, Enrique Chalar, integrante de la comisión, explicó que el proyecto trata de una mesa de hierro de 21 metros de largo, en la que estarán escritos, en orden alfabético, los 805 nombres de los ex presos políticos, aunque, aclaró, pueden haber sido más. A su lado habrá bancos de cemento. Según Chalar, la elección de este memorial se remonta a los años en el penal cuando había una “mesa de visita” en la que por un lado se sentaban los presos y por el otro sus familiares, que “fueron realmente un pilar y cargaron con una mochila grande”.