Yamandú Orsi fue proclamado candidato único del FA para la Intendencia de Canelones

Este domingo la Convención Departamental de Canelones del Frente Amplio (FA) proclamó oficialmente a Yamandú Orsi candidato único a la Intendencia de ese departamento, cargo que ocupa actualmente. Luego de la resolución, Orsi dijo que arrancarán una campaña electoral en la que la pelea es “voto a voto”, y llamó a tener cuidado con pensar que “las peleas están ganadas antes de llevarlas adelante”. “Guarda con perder la humildad de reconocer que muchas veces nos equivocamos y que mucha gente suele decirnos ‘estoy del otro lado’. No perdamos de vista que nuestra tarea fundamental es convencer al otro, al que todavía no nos cree o al que todavía no está convencido”, sostuvo.

Agregó que asume el compromiso de ser electo para gobernar Canelones por cinco años más, “para hacer las cosas de manera distinta”, para “cambiar” el departamento y transformarlo “de cara a una sociedad más justa, más igualitaria, con una visión de izquierda”. “Nos hacemos responsables de seguir luchando por los que se han quedado rezagados, por los más débiles. Eso es lo que nos define, pero somos conscientes de que tenemos que seguir trabajando y conseguir cada vez más adhesión. No están sólo de este lado aquellos que piensan que el más humilde tiene que ser beneficiado; también hay del otro lado, y tenemos que ir a buscar a esa gente”, agregó. Sostuvo, además, que se sigue comprometiendo con temas que “hace 15 años no estaban en la primera línea”, como el medioambiente. “Y vaya si hemos hecho trabajo, vaya si somos referencia nacional, pero somos conscientes de que falta mucho”, finalizó.