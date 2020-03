¿Cómo se están preparando en el más allá para la pandemia de coronavirus?

Estamos haciendo los máximos esfuerzos para recibir como corresponde a todos los que vengan, pero la situación no es nada fácil. Nos tendrían que haber avisado con más tiempo.

¿Qué va a pasar con los muertos que no puedan ingresar al más allá?

No vamos a tener más remedio que tenerlos esperando en los corredores. No nos gusta nada tratar a la gente así, pero no hay más remedio.

¿Se va a priorizar a unos sobre otros?

No, porque acá todos tienen la misma chance de seguir muertos, que es de 100%.

¿Cuántos muertos esperan recibir en total?

Siete mil millones, aproximadamente. Está claro que la civilización humana ya duró más de la cuenta.