AEBU advierte que créditos “blandos” del BROU anunciados por Arbeleche “no están instrumentados”

Los llamados “créditos blandos” que anunció la ministra de Economía y Finanzas, Azucena Arbeleche, aún no están instrumentados en el Banco República (BROU), ni tampoco se han dado las “instrucciones a los trabajadores al respecto”. Así lo denuncia el sector banca oficial de la Asociación de Empleados Bancarios del Uruguay (AEBU) en un comunicado que dio a conocer este lunes.

“Desconocemos, por lo tanto, en qué momento estará disponible”, agrega la declaración del sindicato. Estos créditos fueron anunciados el jueves junto con varias medidas incluidas en un paquete para paliar la situación de empresas que se estén viendo afectadas por la paralización de la actividad necesario para prevenir la propagación del coronavirus. En total, los créditos serían por 50 millones de dólares, pero podrían alcanzar los 125 de ser necesario, dijo la jerarca.

En el comunicado, el gremio exhorta a los clientes a no ir a las sucursales del BROU por operaciones “que no sean de extrema necesidad” y tampoco “acudir masivamente a las dependencias por este crédito, hasta tanto el Banco no informe por sus canales la disponibilidad y las formas de acceso”.