Bancada bicameral femenina del Frente Amplio presentará proyecto de paridad

La bancada bicameral del Frente Amplio (FA) presentará una modificación a la ley de cuotas para que sea equitativa, informaron este martes las senadoras y diputadas de la fuerza de izquierda. Tras el Día Internacional de la Mujer, las integrantes del FA se reunieron por más de una hora y anunciaron que esta semana le darán trámite parlamentario a un proyecto de modificación a la Ley 18.476, que estableció la cuota por género en las listas a órganos electivos y a las direcciones de partidos políticos.

La diputada suplente Margarita Libschitz explicó que la modificación busca “no perder los derechos conquistados”. La ley vigente establece que de cada tres candidatos de una lista, al menos uno tiene que ser de otro sexo, lo que también se aplica para la lista de suplentes de cada postulante. “La ley de paridad va un poco más allá, porque [en las últimas elecciones la ley de cuotas] se usó la versión minimalista, en la que las mujeres fuimos en el tercer lugar, y en el sistema electoral que tenemos es muy difícil garantizar [la representación], sobre todo en el interior. En las jurisdicciones chicas, si la persona no encabeza [la lista], no entra [al Parlamento]. Esta es una herramienta para ayudar a entender que las mujeres tenemos que estar, pero no lo garantiza 100%”, sostuvo. A su entender, lo que tiene que haber es “voluntad política” de tener mujeres encabezando listas.

Sobre la coordinación con otros partidos, destacó que en el Partido Nacional (PN), de 30 diputados electos sólo hay dos mujeres: Laura Burgoa (suplente por Flores de Armando Castaingdebat) y la titular por Artigas, Valentina dos Santos. “En la interna del FA dimos todas las discusiones a su tiempo y nos impusimos herramientas internas para que las mujeres lleguemos a los lugares de decisión. Queremos que las mujeres de todos los partidos puedan acceder a los mismos derechos que los hombres”, dijo.

Por su parte, la diputada Verónica Mato dijo que el FA está comprometido con la paridad y “con la participación activa y representativa de las mujeres en la política”. También destacó que es la única fuerza que se declaró “antipatriarcal”.

El impacto de la LUC en las mujeres

Otro de los temas que estuvieron arriba de la mesa fue la ley de urgente consideración (LUC). La senadora Liliam Kechichian dijo que, aunque aún no se ha presentado el texto definitivo, “en una primera mirada gruesa todas consideramos que tiene en muchos de sus capítulos un impacto importante en la vida de las mujeres jóvenes y en las mujeres más pobres”. En tanto, la diputada Cristina Lustemberg explicó que si bien no tienen la versión final de la LUC, “ya hemos manifestado algunas preocupaciones con respecto al capítulo en el que se habla de las adopciones y el de vivienda”, comentó.

En filas nacionalistas también hay intención de trabajar en todo lo que tenga que ver con “la equidad, aseguró a la diaria la diputada Burgoa, aunque no se expresó sobre el proyecto que presentará el FA. Cabe recordar que la vicepresidenta Beatriz Argimón ha manifestado en varias oportunidades que a su entender es necesario “mejorar” la ley de cuotas. Está “bárbara”, pero es necesario “ir por más”, ya que “dio todo lo que tenía que dar”, dijo en noviembre del año pasado.