Bayardi dijo que el trámite de la donación de materiales sanitarios no pasó por el Ministerio de Defensa

El sábado el Ministerio de Salud Pública (MSP) publicó, en su cuenta oficial de Twitter, que había recuperado “casi el total de los materiales médicos localizados en el Puerto de Montevideo”: 4.036 tapabocas N95, 8.400 tapabocas barbijo, 3.024 pares de guantes de látex, 2.000 máscaras de oxígeno, además de batas, sábanas y jeringas. En un segundo tuit el MSP aseguró: “Las autoridades de la administración anterior no permitieron el ingreso del material y había orden de destrucción. Sin embargo, estos fueron encontrados el 19-3-20. El MDN [Ministerio de Defensa Nacional] solicitó al MSP la revisión de la orden. Y ahora se está recuperando el material e investigando lo sucedido”. Esta publicación molestó a las autoridades anteriores tanto del MSP como de Defensa.

Jorge Quian, ex subsecretario del MSP, dijo a la diaria que, así como el Frente Amplio está apoyando las medidas que toma el gobierno desde el punto de vista sanitario, no quiere “contestar ninguna de las basuras que están poniendo sobre la mesa”.

Por otra parte, el ex ministro de Defensa José Bayardi dijo a la diaria que al enterarse de la existencia del contenedor, el viernes pasado, se comunicó de inmediato con el actual ministro de Defensa, Javier García, y este le dijo que iniciará una investigación administrativa. “Fue una donación de los rotarios, que arreglaron con la Dirección Nacional de Sanidad de las Fuerzas Armadas [DNSFFAA]. No pasó esa donación por el casco central del ministerio, o sea, por las autoridades”, explicó. “No sé si en algún momento la embajadora o alguien de rotarios se habrá contactado, pero el trámite formal de aceptación de la donación no pasó por el ministerio”, aseguró.

El ex jerarca dijo que en el momento del arribo de la donación la enfermedad no existía ni en Wuhan, China, y que no tiene “ni idea” de por qué la DNSFFAA no comunicó sobre las dificultades que tenía para que el MSP emitiera la aprobación. Además, aseguró que existe una norma de la Dirección Nacional de Aduanas que dice que el material sanitario está sujeto a una ordenanza que exige trazabilidad. El cargamento llegó el año pasado entre setiembre y octubre, y “aparentemente le fue difícil a Sanidad [de las FFAA] conseguir los requisitos que pedía el MSP”, especuló.

Bayardi aclaró que las autoridades nunca se enteraron de estas dificultades, pero que sí se sacaron los materiales que no tenían esa exigencia. “Seguramente sacaron camas, camillas o andadores, lo que fuera. Me da por pensar que eso [el contenedor] estaba en la Aduana y, como hay que pagar piso para que no se destruya, Sanidad en algún momento lo sacó y lo llevó a un depósito privado. Ahora, cuando viene la epidemia, se ve que alguien hizo gestiones para ver si podía entrar ese material. Eso es lo que supongo”, sostuvo.

En tanto, Jaime Borgiani, director nacional de Aduanas, confirmó a la diaria que el contenedor no tenía la aprobación del MSP y por eso no salió del puerto de Montevideo.