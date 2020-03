Cámara de Diputados aprobó por unanimidad la suspensión de las partidas de prensa

La Cámara de Diputados aprobó este miércoles una resolución para eliminar la partida de prensa. La resolución fue firmada por los coordinadores de bancada de los siete partidos políticos con representación parlamentaria. La medida determina que, a partir del 1º de abril de este año no se “ejecutarán ni liquidarán” las partidas de prensa de los diputados.

El Frente Amplio (FA) propuso, sin éxito, que el dinero de las partidas se destinara al Sistema Nacional de Emergencias. El coordinador de bancada de la oposición, Alejandro Sánchez, lamentó que los partidos de la coalición de gobierno no votaran la propuesta del FA. “Esos recursos podrían ser utilizados a partir de abril, cuando más se necesita. No entiendo qué nos pasa, algo sencillo, fácil y necesario para actuar con urgencia. Hoy se le dijo que no. Cuánto nos falta para estar a la altura”, escribió en su cuenta de Twitter.

El presidente de la cámara baja, Martín Lema, dijo a la diaria que la resolución está enmarcada en la “política de austeridad” que definió el gobierno y que, si bien se sugirieron diversos destinos para las partidas, los partidos que integran la coalición entendieron que es el gobierno quien debe definir dónde existen las “mayores ineficiencias”. En la misma línea opinó el diputado del Partido Independiente, Iván Posada, quien agregó que además se votó una declaración para solicitar al Poder Ejecutivo que los recursos se orienten a resolver la crisis sanitaria. “A partir del 1º de abril, Rentas Generales cuenta con más recursos y el Ejecutivo dispondrá a dónde van esos recursos de acuerdo a su saber y entender”, acotó.