Cámara Nacional de la Alimentación le solicita al gobierno que suspenda el cobro de tarifas

La Cámara Nacional de la Alimentación (CNA), que nuclea a cerca de 3.000 empresas del rubro (panaderías, carnicerías, fábricas de pastas, confiterías, etc.), emitió un comunicado en el que advierte que debido a la situación actual, “la cadena de pagos se está resintiendo, lo que provoca que una cantidad alarmante de empresas se vean imposibilitadas de mantener el pago habitual de sus obligaciones”, mientras que hay “muy poca fluidez de dinero debido a que el consumo se ha resentido”.

Así las cosas, y “con el fin de no seguir reduciendo el flujo de dinero en los negocios y en el consumo”, la CNA le solicita “encarecidamente” al gobierno que suspenda “el cobro de los impuestos de DGI que vencen en los próximos días”. “Cabe destacar que se valoró positivamente la medida tomada referente al corrimiento del vencimiento de la DGI para el 27 de marzo, pero ante las circunstancias actuales, creemos que se hace necesario suspender el cobro y así permitir un 'aire' financiero para que se pueda realizar el pago de los sueldos que se producen en los siguientes días y que la cadena de pagos siga fluyendo entre proveedores y clientes”, se agrega en el comunicado.

También se solicita que el gobierno “pueda estudiar” la “suspensión del cobro de las tarifas públicas, tanto UTE, ANTEL, OSE y el gas por cañería, buscando conseguir el mismo objetivo anteriormente expresado”.

El contador Marcelo Ríos, coordinador de la CNA, subrayó a la diaria que muchos negocios “no están teniendo una recaudación en el mostrador suficiente para cubrir todos su gastos” y que por eso deben priorizar qué pagar. La opción qué eligen las pequeñas y medianas empresas, señaló, “es pagarle al trabajador, que es un compañero más qué tienen al lado, para que pueda comer”. En cuanto a las tarifas, subrayó “que nadie dice de exonerarlas sino de correrlas”, así como “tampoco nadie está diciendo que no ajusten el 10% que está previsto”.

Ríos sostuvo que hay casos de negocios que tuvieron que cerrar porque no podían cubrir los gastos diarios, pero eso “no significa que sea definitivo”. De todas maneras, algunos comercios sí cerraron definitivamente pero porque “venían mal y esto les dio el último empujón”, aunque dijo que esos casos “son los menos”.

Agregó que el pago de DGI “saca dinero de la fluidez del mercado”, pero lo que se necesita es “que el consumo siga andando para que la economía no se pare”. Por último, Ríos dijo que las propuestas fueron enviadas a varios ministros, que “quedaron en estudiarlo” y también a “directores de organismos”. “Estamos esperando alguna respuesta favorable. Me imagino que deben estar estudiándolo. Lo primero que necesitamos es que el viernes no se cobre la DGI, y que si alguien se atrasó en el pago de las cuotas de los convenios, que no se caigan esos convenios”, finalizó.