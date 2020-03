Colectivo de personas en situación de calle: el coronavirus “agarró muy desprevenido” al Mides

“Esta medida [la emergencia sanitaria] es para la gente que tiene casa, no para los que no la tienen. Al Mides [Ministerio de Desarrollo Social] lo agarró muy desprevenido. No sabían qué hacer, porque la población de la calle es un poco mayor a la que está en refugios. Hablamos de 2.000 y pico de personas, con problemas de pasta base, de salud mental, etcétera”. Son palabras de Eduardo Cabrera, de Ni Todo Está Perdido (Nitep), un colectivo integrado por personas que viven en la calle.

Cabrera dijo a la diaria que el martes se reunieron con jerarcas del Mides y se encontraron con un “panorama bastante positivo”, pero también con que “no tenían nada propuesto ni elaborado para hacer” en el marco de la emergencia sanitaria declarada por el gobierno esta semana, ante la pandemia del coronavirus. Cabrera señaló que entre las propuestas que le plantearon al Mides está que los refugios permanezcan abiertos las 24 horas, no sólo de noche. “Por la razón de que hay personas mayores que tienen problemas de EPOC [enfermedad pulmonar obstructiva crónica], andan con bastones, o son mayores, y los largan a la calle a las 9.00. Obviamente, por ejemplo, en un día de lluvia, están expuestas a cualquier gripe o cualquier tipo de cosa”, subrayó Cabrera.

Además, señaló que hay que tener en cuenta qué podría pasar en el caso de que algunas de las personas en situación de calle se contagien coronavirus, ya que “se generaría un caos dentro del refugio”, por lo tanto, se debe saber hacia dónde se llevaría a esa persona para poder aislarla. Pero, según Cabrera, la respuesta que les dieron los jerarcas del Mides es que “por el momento no saben a dónde” la llevarían.

Otro punto planteado tiene relación con los centros diurnos, porque los refugios nocturnos funcionan desde las 18.00 hasta las 9.00 y luego de ese horario cabe la posibilidad de ir a un centro diurno “para completar las horas que quedan”. Por eso Nitep propuso que los centros diurnos luego se transformen en nocturnos. “Entonces, la persona no queda en calle sino adentro, y también planteamos que tenga la posibilidad de salir del refugio, de que no quede como preso, porque no somos presos”, agregó. Además, subrayó que el Ministerio de Salud Pública debería mandar kits con tapabocas, alcohol en gel y jabón porque “es lo que está faltando” en los centros.

Por último, Cabrera dijo que como el Mides también coordina con el Ministerio del Interior, le pidieron que “no se maltrate a la persona en situación de calle”, ya que hubo algunos casos de maltrato. “Lo que pasa es que esas personas son trasladadas a la puerta de entrada [de un refugio], y si no hay lugar, las desplazan de la zona céntrica de Montevideo, les dicen que no pueden estar más ahí”, finalizó.