Cuatro años de golpe en Brasil: un primer balance

El 12 de mayo de 2016, el Senado federal aprobó la admisibilidad de la denuncia que solicitó la destitución de la presidenta de la República, Dilma Rousseff, por un delito de responsabilidad. El proceso había comenzado antes en la Cámara Federal. Pero si tomamos esa fecha como un hito, entonces ya tenemos casi cuatro años de golpe. Es evidente que otros períodos pueden tomarse como referencia, porque el golpe comenzó a articularse, al menos, en 2012. Las señales de que algo estaba cambiando en el continente eran muy fuertes. En esa fecha, los golpes en Honduras (2009) y en Paraguay (2012) ya habían ocurrido. El imperialismo estadounidense estaba enviando señales claras de que ya no toleraría ningún gobierno progresista en la región.

Es necesario comprender los fundamentos del golpe, no podemos reaccionar, como si fuera una sorpresa, a cada nuevo ataque del gobierno fascista contra los derechos y la soberanía. Es importante comprender el trasfondo en que se desarrolla el proceso, o de lo contrario nos limitaremos a reaccionar ante cada maldad que quieran infligirle a la población aquellos que están en el poder. La audacia del golpe que aplicaron en Brasil (y en varios países del subcontinente latinoamericano) demuestra que los estafadores no entregarán el poder con un beso a la población en los próximos años. Jair Bolsonaro es una continuidad, una profundización del golpe. Apoyó el golpe de Estado, fue apoyado por el golpe de Estado, por toda la derecha, y sobre todo apoya y profundiza todo el tiempo el programa de guerra contra el pueblo. Lo que hicieron los estafadores en casi cuatro años no fue broma:

Han debilitado al Estado nacional de muchas maneras (financiera, política, diplomática, militarmente). Como es un golpe coordinado por la burguesía más fuerte del planeta contra un país subdesarrollado, la idea es desmantelar cualquier deseo que los brasileños puedan tener de ser una nación soberana. Están entregando riqueza nacional en el extranjero: el principal objetivo económico del golpe era el petróleo (que es “el golpe dentro del golpe”), pero están vigilando el Amazonas, metales de todo tipo, agua, etcétera. Y también a las empresas estatales, como otra forma de riqueza. Están destruyendo las políticas de seguridad alimentaria y haciendo que el hambre aumente exponencialmente en Brasil. Sólo tres años después de abandonar el Mapa del Hambre de la ONU (2014), Brasil regresó al famoso mapa. El hecho de que un país con abundantes recursos como Brasil tenga una parte significativa de la población que muere de hambre revela la cara cruel y atrasada de la burguesía brasileña. Pusieron fin a las políticas de soberanía energética, que estaban siendo muy trabajadas. Lo que están haciendo con Petrobras comprometerá la seguridad energética del país y está implicando una dependencia externa de los combustibles. Tienen la intención de entregar todo el sistema de Eletrobrás. Están tratando de privatizar todo lo que sea posible. Vendieron Embraer a un precio de ganga y se convirtió en una división de Boeing. A pesar de tener el poder para hacerlo, el gobierno golpista no vetó el acuerdo. Tienen la intención de privatizar todo lo que sea posible y rápidamente. Los sistemas de Eletrobrás, de Correios y del Banco do Brasil están en la mira. La privatización de la oficina de correos está prevista para finales de 2021 y puede dar lugar al despido de 40.000 personas. Si la correlación de fuerzas lo permite, también entregarán Petrobras. Hay 119 activos federales listados para ser vendidos a precios de banano. Quieren entregar reservas estratégicas de agua a multinacionales, incluido el acuífero Guaraní. Michel Temer incluso tuvo reuniones con las multinacionales que controlan el agua en el mundo. Aprobaron una ley en diciembre de 2019 que permite el acceso a las fuentes de agua por parte de compañías extranjeras. Redujo drásticamente el presupuesto en ciencia y tecnología. En 2013, el presupuesto del sector fue de 8.500 millones de reales. En 2019 fue de 4.400 millones de reales, pero recortaron 42%, es decir, se redujo a 2.600 millones de reales. Congeló el gasto primario (como educación y salud) durante 20 años, la llamada Enmienda de la Muerte, que ninguno de los países que perdieron guerras aceptaron firmar. Sólo en 2019, el presupuesto de salud perdió 19.000 millones de reales debido a la Enmienda de la Muerte. Pusieron fin a la democracia, haciendo justicia selectiva a través de la farsa de la operación Lava Jato y aumentando la represión a los movimientos sociales, a los indios, a los sin tierra y a otras minorías políticas que mueren como moscas. Destruyeron las leyes laborales, y junto con ellas desmantelaron el mercado laboral y los ingresos. Hay 27.585 millones de trabajadores subutilizados (desempleados, subempleados, desanimados o inactivos por falta de condiciones) y 12.575 millones de trabajadores desempleados. La desigualdad social explotó con el golpe. Desde que, en 1960, el Instituto Brasileño de Geografía y Estadística comenzó a recopilar información sobre los ingresos de la población en censos demográficos, nunca ha habido un crecimiento tan alto en tan poco tiempo, tanto en el índice de Gini como en otros indicadores. El golpe causó el mayor estancamiento económico en la historia de Brasil. No existe un registro previo en las cuentas nacionales de cinco años de recesión y/o estancamiento. La década que termina en 2020 podría considerarse perdida para la industria. En los últimos nueve años (2011 a 2019) la pérdida acumulada es de 15% en la industria. Después de 50 años, Brasil está saliendo de la clasificación de los diez países industriales más grandes del mundo.

Si la política es entregar la riqueza nacional, los derechos no pueden sostenerse. Existe una relación directa entre la soberanía y los derechos de la población. Incluso porque parte de los logros de la sociedad cuestan dinero, y es necesario financiarlos con recursos públicos que, en parte, se recaudan con la riqueza que tiene el país.

El pecado de los gobiernos antes del golpe de 2016 fue querer implementar políticas con un mínimo de soberanía. Acercarse a China y Rusia, a través de la BRICS, conquistar mercados en América del Sur y en África, apostar por empresas nacionales, revivir la industria de la guerra (construcción del submarino atómico y otros convencionales, en asociación con Francia, la compra de helicópteros a Rusia y los jets de Suecia, siempre con transferencia de tecnología), exploración soberana del presal y ponerlo al servicio del pueblo. Todo esto hizo que Brasil tomara un curso de colisión con los intereses del imperialismo, especialmente el norteamericano. No entender este proceso significa dejar de entender lo que sucederá en Brasil en las próximas décadas.