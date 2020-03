Cursan pedido de informes por hotel contratado por el Mides para personas en situación de calle

Luego de que se supiera que el Ministerio de Desarrollo Social alojó –por el precio de 15.000 dólares mensuales– a personas en situación de calle en el hotel Urban Express, vinculado a la familia de la ex senadora Verónica Alonso, el diputado frenteamplista Gerardo Núñez (Partido Comunista del Uruguay) cursó un pedido de informes a esta cartera.

Núñez solicitó un “detalle de los hoteles con los cuales el Ministerio de Desarrollo Social celebró contrato a fines de trasladar a personas en situación de calle con factores de riesgo en el marco de la emergencia sanitaria asociada al nuevo coronavirus”.

Además, pidió saber los “procedimientos” por medio de los cuales se celebraron los contratos respectivos, indicando “plazos y precios pactados con cada uno de los hoteles mencionados”. Núñez también exigió que se indique quiénes son las personas “físicas o jurídicas” titulares de esos hoteles.

Por último, pidió que se aclare si en la contratación del hotel Urban Express intervino el director de la División Programas de Personas en Situación de Calle.

El director de esta división es Gabriel Cunha, quien fue jefe de campaña de la ex senadora en las elecciones de 2014, y tesorero de su sector político, Esperanza Nacional. Cunha dijo hoy a El Observador que no sabía que el hotel era de la familia Grewer. Uno de los integrantes de esta familia, Marcel Gerwer, es el marido de Alonso. El encargado del hotel, Ignacio Gerwer, dijo a El Observador que “el hotel no es de Verónica Alonso, es de familiares que se lo alquilaron al Mides y cobran siete dólares por persona, por día”.