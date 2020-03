Daniel Salinas sobre cuarentena obligatoria: “No se descarta ninguna medida”

Ante la disminución de reservas en los bancos de sangre como consecuencia de la emergencia sanitaria por el nuevo coronavirus, el ministro de Salud Pública, Daniel Salinas, concurrió hoy a donar sangre al Centro de Hemoterapia del CASMU. En una conferencia de prensa, el jerarca sostuvo que la advertencia del Ministerio de Salud Pública (MSP) de no concurrir a centros asistenciales para consultar por síntomas leves fue “muy efectiva”, pero impactó de “forma negativa en los bancos de sangre” y la donación disminuyó en las últimas semanas. Salinas dijo que “hay gente que está necesitando sangre para operarse de forma urgente” y llamó a la población a donar.

Al ser consultado por la campaña de vacunación contra la gripe, el ministro dijo que las vacunas llegarán el 30 de marzo y se comenzarán a aplicar el 2 de abril. Según explicó, el MSP implementará un plan para estratificar el segmento de riesgo, es decir, se procederá a vacunar en primer lugar “a los grupos de mayor riesgo (mayores de 75 años, la franja de 65 a 75 años, las embarazadas)”. En paralelo, Salinas anunció que el ministerio está coordinando con CUTCSA para instalar vacunatorios móviles en Montevideo. “Hay cuatro vacunatorios móviles que están siendo acondicionados”, señaló.

A la salida, en una rueda de prensa, Salinas se refirió a las declaraciones que hizo sobre las actividades al aire libre el viernes en conferencia de prensa y afirmó que no hubo ninguna contradicción con la postura de los otros ministros y del presidente de la República, Luis Lacalle Pou. “La recomendación en general es quedarse en casa, me ponen en una contradicción que no es tal, ni con el gobierno, ni con el presidente, ni con los otros ministros. Este es un gobierno armónico”, afirmó. Salinas había dicho que no estaba prohibida la “circulación al aire libre” ni las actividades de esparcimiento si la persona no poseía el virus. “Yo hacía referencia a salir diez minutos porque una señora, un señor, tiene que ir al supermercado a hacer una compra o a comprarse un medicamento. Es una cuestión de lógica natural, de la vida real”, agregó.

En cuanto a la posibilidad de determinar una cuarentena obligatoria, Salinas dijo: “No se descarta ninguna medida, hay un tema de indicación y de oportunidad, esas cosas son las que tiene que valorar el gobierno en su conjunto”.