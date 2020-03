Delgado: es “imposible” saber hasta cuándo se implementarán las medidas de combate al coronavirus

El secretario de Presidencia, Álvaro Delgado, sostuvo que si bien las medidas que el gobierno está tomando para frenar la propagación del coronavirus tendrán un impacto económico difícil de calcular, el gobierno priorizará el cuidado de la salud de la población.

“Esto tiene un perjuicio económico indescriptible o inimaginable”, admitió Delgado en una entrevista concedida al semanario Búsqueda. Luego, afirmó que es “imposible” saber hasta cuándo deberán aplicarse las medidas para prevenir la expansión de la enfermedad. Según dijo, el gobierno incluso tomó “medidas más duras” de lo que la propia Organización Mundial de la Salud estipulaba, para evitar un mal mayor luego de que el virus se propague.

El jerarca admitió que la situación obliga al gobierno a recalcular sus planes iniciales de políticas que se planeaba llevar adelante, y si bien sostuvo que la situación implicará un reembolso de dinero mucho mayor, la actual administración no planea dejar de lado la “austeridad”. “Es austeridad en cuanto al Estado. La eficiencia en las empresas públicas va a estar. Seguramente se puedan condicionar los planes de ahorro, porque se va generar un fondo para el coronavirus. Hay organismos multilaterales de crédito que pueden donar fondos no reembolsables, hay fondos que se están buscando para situaciones extraordinarias. Pero la dimensión económica de este tema todavía no está medida”, expresó.

Por último, Delgado aseguró que el proyecto de ley de urgente consideración va a ser presentado, aunque no está claro cuándo. “La están firmando los ministros, y va a haber una presentación a los legisladores de la coalición previa a presentarla al Parlamento”, adelantó. Según dijo, el gobierno tendrá en cuenta que el Parlamento “está estructurando su funcionamiento”, ya que una vez que el proyecto sea enviado allí empiezan a correr los plazos constitucionales. “Si estamos diciendo que esto es una causa nacional y que la ganamos entre todos, tampoco queremos una chicana política de presentar algo para que corran los plazos y no se discuta”, finalizó.