Directores de entes se negaron a proponer aumento de tarifas y pusieron sus cargos a disposición

El lunes, en una carta, Isaac Alfie, novel director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP), pidió a los presidentes de los entes autónomos ANCAP, UTE, Antel, ANP y OSE –que siguen siendo los designados por el gobierno pasado, del Frente Amplio (FA)– que se haga de forma “urgente” un estudio para resolver un ajuste en las tarifas. El plazo límite para la entrega de los resultados era ayer a las 16.00.

Así las cosas, los presidentes de ANTEL, UTE y OSE le contestaron este miércoles a Alfie, en varias cartas, que los actuales directorios de los entes están integrados, en su mayoría, por miembros del gobierno anterior y, por lo tanto, “es pertinente recordar en esta instancia” que tanto los directorios como el Poder Ejecutivo anteriores no propusieron “realizar un ajuste tarifario”. Además, señalaron que la información que solicitó Alfie “ya se encuentra en su poder”.

Por último, en las respuestas se señala que, en el entendido de que el gobierno de la coalición pretende llevar una política respecto de las empresas públicas que los directorios de los entes no comparten –“en particular en lo que refiere al ajuste de tarifas”–, ponen sus cargos “a disposición del Poder Ejecutivo”.

La presidenta de ANCAP, Marta Jara, publicó en su cuenta de Twitter que los equipos técnicos del ente elaboraron un informe técnico con información que fue remitida a la OPP.

En el FA ya manejaban que Jara tendría una actitud diferente a la del resto de los presidentes de entes. Sin embargo, la semana pasada Jara había manifestado que si continuaba la tendencia a la baja en el precio del petróleo, este gobierno podría incluso rebajar el precio de los combustibles.

Ignacio Berti, uno de los directores de ANCAP, dijo a la diaria que, luego de que llegó la carta de la OPP, los jerarcas frenteamplistas del ente solicitaron que el tema se tratara en una sesión de directorio, que será hoy, como todos los jueves, pero Jara, “por su cuenta”, envió ayer una comunicación a OPP cuyo contenido desconocen “absolutamente” los demás integrantes del directorio. “Nosotros no sabemos qué fue lo que se comunicó, pero hoy en el directorio se va a tratar el tema y los directores de la mayoría frenteamplista vamos a aprobar una resolución en el mismo sentido en que ha sido aprobada por los demás compañeros frenteamplistas de las otras empresas”, señaló.

Ojo con el gasoil Carlos María Uriarte, cabeza del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP), solicitó al equipo económico de la coalición que posponga la suba del gasoil para después de la zafra. Uriarte se reunió el martes con productores de Campo Unido, quienes transmitieron la petición de postergar el aumento de tarifas al nuevo ministro, según informó El País. El ex presidente de la Federación Rural respondió que el aumento es irreversible, pero se manifestó a favor de dilatarlo en el tiempo. “La rebaja del peso del precio del petróleo ayuda mucho. Lo que no ayuda es el valor del dólar. Parece poco probable que no haya un ajuste. Lo que estamos planteando al equipo económico es que se posponga la suba para después de la zafra”, dijo Uriarte, en declaraciones recogidas por el matutino.

En tanto, ayer el secretario de Presidencia, Álvaro Delgado, dijo que “no hay duda” de que determinar de cuánto será el nuevo aumento de las tarifas públicas es una tarea que corresponde al nuevo gobierno. El jerarca cuestionó que el FA haya instruido a los directores y presidentes de ANCAP, Antel, la Administración Nacional de Puertos, UTE y OSE a “no entregar información”, y planteó que no pedirán a nadie que “asuma una responsabilidad política que no le corresponde”. “Cada partido puede decir lo que quiera, pero, políticamente, enviar instrucciones para no dar información al nuevo gobierno nos parece que no es del todo correcto ni del todo republicano”, manifestó.

A su vez, Álvaro García, el director de la OPP del gobierno pasado, escribió en Twitter que los integrantes de la coalición antes decían “se puede bajar las tarifas, eran todos tarifazos (así fuera por ajuste de costos, o por debajo de la inflación)” y no votaban un aumento, y ahora “son gobierno y no nombran directorios aunque estaban preparados”. “Es ahora: la hora de nombrar directorios y hacerse cargo”, agregó.