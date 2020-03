Disputa entre la IM y ADEOM por “protocolo” en los cementerios para fallecidos por coronavirus

En la mañana de este jueves, la secretaria general de la Asociación de Empleados y Obreros Municipales de Montevideo (Adeom), Valeria Ripoll, aseguró en las redes sociales que los funcionarios que manipulan cadáveres no tenían un protocolo para actuar ante una muerte por coronavirus. Lo hizo en su cuenta de Twitter, a la vez que anunciaba el primer muerto en Uruguay por coronavirus, pero la información fue luego desmentida por la Intendencia de Montevideo (IM), por medio de un comunicado, y por el Ministerio de Salud Pública (MSP).

El secretario general de la comuna, Fernando Nopitsch, dijo a la diaria que no es cierto que no exista un protocolo. “La IM tiene los protocolos que mandó el MSP y los estamos cumpliendo a rajatabla. Encima hemos puesto algunas medidas adicionales que tienden a darle más seguridad a los trabajadores, como que la túnica debe ser desechable”, aseguró.

La respuesta sindical llegó de tarde. Ripoll relató en una conferencia de prensa su versión de los hechos. Según dijo, por la mañana funcionarios del Cementerio del Norte recibieron a empleados de una empresa que aseguraron que llevaban el cuerpo de un fallecido por Covid-19. Eso llevó no sólo al anuncio de Ripoll por redes sociales, sino a que la cremación no se realizara, ante la falta de protocolos sobre cómo se debía proceder. Minutos antes de la conferencia, el gremio pudo saber que no se trataba de un caso de coronavirus. Según Ripoll, los responsables de salud de los trabajadores de la Intendencia deberían acudir presencialmente al cementerio e indicar qué es lo que hay que hacer, y “no imprimirnos las recomendaciones del MSP y dársela a los trabajadores, como hicieron hoy”.