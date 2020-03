Dos ediles nacionalistas pedirán la renuncia de Bascou si hay condena

Este lunes, el intendente de Soriano, Agustín Bascou, presentó su renuncia al Partido Nacional (PN), luego de que la fiscal Stella Alciaturi pidiera su procesamiento el viernes por violar la llamada “ley de prendas”. El presidente interino del Directorio del PN, Pablo Abdala, dijo en conferencia de prensa que dependerá de la “conciencia” de Bascou si permanece en su cargo en la intendencia o no. Sin embargo, en la propia cartera de renuncia, Bascou planteó: “Seguiré trabajando por mi departamento hasta el final del período a fin de cumplir con el mandato que la ciudadanía me ha honrado”.

En la Junta Departamental de Soriano (JDS), la situación del intendente generó postura disímiles. Luego de efectuarse la formalización de Bascou, la Mesa política del Frente Amplio (FA) de ese departamento, en conjunto con la bancada de ediles frenteamplistas, solicitaron que dejara su cargo en la comuna y mantienen esa postura. El edil de esa fuerza política Richard Izaguirre dijo a la diaria que por el momento no tienen definidas acciones futuras. Entre otras medidas la bancada del FA tiene la posibilidad de convocar a una sesión extraordinaria para tratar el tema. Los ediles frenteamplistas, según contó Izaguirre, están a la espera de “los pasos que de él [Bascou]” y la sentencia definitoria de la Justicia para evaluar el camino a seguir. Para elevar un pedido de renuncia al intendente, la JDS requiere el apoyo de dos tercios de los integrantes, que el FA no los tiene. En total son 31 ediles de tres partidos; PN (22), FA (7) y el Partido Colorado (2).

Una posición similar la de los frenteamplistas es la de los ediles del PN Luciano Andriolo y Marcos Morosini, que están a la espera del fallo final para solicitar la renuncia de Bascou. Andriolo explicó a la diaria que la bancada de ediles nacionalista “está dividida” en dos: por un lado, Morosini y él que conforman una “bancada independiente” y por otro, “la bancada oficialista” con el resto de los ediles electos por el PN. Los “sectores” han tenido posturas diferentes en distintos temas. Por ejemplo, frente a la denuncia a Bascou por la venta de combustible de dos estaciones de servicio de su propiedad, tampoco se tomaron medidas. Mientras Andriolo y Morosini pedían que se investigara y se tomara medidas, el resto de la bancada optó por no hacerlo. Además, Andriolo subrayó que él propuso “varias investigadoras” y logró que le aprobaran sólo una. Si Bascou es hallado culpable “evidentemente vamos a pedir que renuncie”, dijo Andriolo. El pedido de renuncia dependerá si el fallo se presenta antes de julio, cuando el intendente debe dejar su cargo.

Si bien están dispuestos a seguir el pedido de renuncia, Andriolo manifestó discrepancias con el comunicado de la Mesa del FA y los ediles de la oposición. “El FA hace un comunicado lamentable que mezcla todos los temas y no lo compartimos”, expresó y remarcó: “si estamos observando la situación y se confirma la acusación que tiene, evidentemente vamos a pedir la renuncia”.

Izaguirre contó que han logrado acuerdos con la dupla de ediles “independientes”, pero en cuestiones puntuales. “No tienen una posición firme, es de acuerdo de cada situación. Nos han acompañado en varias y en otras no”. El edil frenteamplista señaló que “todavía” no han mantenido conversaciones con ellos por el pedido de renuncia a Bascou.

La edila nacionalista Nilda Costa sostuvo a la diaria que los ediles no se han reunido luego del procesamiento del intendente, por lo tanto, no hay una postura al respecto como bancada. “Fue una noticia que nos sorprendió a todos y no nos hemos reunido”. Costa dijo que tenía una postura definida al respecto, pero prefirió no plantearla.