Ejecutivo no ingresará la Ley de Urgente Consideración esta semana

La vicepresidenta Beatriz Argimón confirmó hoy que la Ley de Urgente Consideración no ingresará esta semana, como estaba previsto inicialmente.

Si bien la semana pasada se esperaba que el proyecto fuera enviado hoy al Parlamento, la aparición de los primeros casos de coronavirus en el país hizo que la presentación se aplazara para este miércoles. No obstante, hoy Argimón anunció en una conferencia de prensa que el texto finalmente no ingresará esta semana, aunque las cámaras sí sesionarán.

Argimón dijo que, no obstante, el proyecto sería firmado por los ministros esta semana, pero como no ingresará al Parlamento formalmente, no correrán los plazos previstos en la ley. “El tema es no llevar adelante la presentación del proyecto en el Poder Legislativo. Para el presidente es muy importante que se den las instancias de intercambio con la ciudadanía, con los gremios y con las instituciones que quieran venir, y eso no sería posible enmarcado en este contexto de emergencia y prevención que estamos trabajando”, sostuvo la vicepresidenta.