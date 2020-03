Frente Amplio aprobó lista de nombres para cargos en el gobierno

Este miércoles el Secretariado Ejecutivo del Frente Amplio (FA) aprobó una “propuesta” que enviará al gobierno para la asignación de cargos que le corresponden a la oposición en la administración descentralizada. Se trata de una lista con 34 nombres para los 34 cargos en los entes públicos, servicios descentralizados y organismos de contralor que el presidente Luis Lacalle Pou cedió a la oposición. Según supo la diaria, el presidente de la fuerza política, Javier Miranda, entregará la nómina al secretario de Presidencia, Álvaro Delgado, en los próximos días para continuar con los pasos necesarios para concretar el acuerdo.

En la propuesta, el Secretariado propone al ex director de UTE Walter Sosa para integrar el directorio de ANCAP; al ex director de la Unidad Reguladora de Servicios de Comunicaciones (Ursec) Nicolás Cendoya para Antel; a la ex directora general de secretaría del Ministerio de Industria, Energía y Minería (MIEM) Fernanda Cardona para UTE, y al ex subsecretario del MIEM Edgardo Ortuño para OSE.

Respecto de los bancos, el FA propone al Ejecutivo mantener en el Banco República al actual vicepresidente Leandro Francolino. En el caso del Banco Central, el planteo es incorporar al ex director de ANCAP Ignacio Berti; al ex senador Marcos Otheguy (Rumbo de Izquierda) al Banco del Seguro del Estado y al ex director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto Gabriel Frugoni (Espacio 609) al Banco Hipotecario. Para la Corporación Nacional para el Desarrollo se propuso al ex diputado de Asamblea Uruguay Alfredo Asti.

En tanto, para el Instituto Nacional de Evaluación Educativa, el Secretariado propuso que la coalición de izquierda esté representada por el integrante del Consejo de Educación Inicial y Primaria Pablo Caggiani. En el Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay el cargo será para Natalia Argenzio, licenciada en Enfermería e integrante del sector Participar, Articular y Redoblar. Para el Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente se propone a la abogada e integrante de Casa Grande Andrea Venosa.

En tanto, el Secretariado impulsa que el ex ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca Andrés Berterreche integre el Instituto Nacional de Colonización, que Alejandra Koch se desempeñe en la Administración Nacional de Puertos y que la dirigente Verónica Dodera (Alianza Progresista) trabaje en la Agencia Nacional de Vivienda. En tanto, el ex diputado Jorge Pozzi será el representante frenteamplista en la Administración Nacional de Correos.

Además, el ex diputado del Partido Socialista Roberto Chiazzaro fue propuesto para la Unidad Reguladora de Servicios de Energía y Agua y Pablo Siris para la Unidad Reguladora de Servicios de Comunicación. En la Comisión Administradora del Río de la Plata quien ocupará el cargo destinado a la oposición será Gonzalo Reboledo, dirigente de la lista 2603, y Felipe Michelini fue el nombre propuesto para la Comisión Administradora del Frente Marítimo.

Uno de los cargos fue concedido a Unión de la Izquierda Republicana, el sector del ex diputado colorado Fernando Amado que en las elecciones de octubre de 2019 apoyó el sublema Progresistas que encabezó el senador Mario Bergara. Según pudo saber la diaria, Amado será el representante de la coalición de izquierda en la dirección de la Administración de Ferrocarriles del Estado.

En los cargos en organismos de contralor como la Corte Electoral, el FA planteó continuar con los actuales ministros Alberto Castelar, Pablo Klappenbach, Cristina Arena y José Korzeniak. A su vez, para la integración del Tribunal de Cuentas, propuso a los ministros Miguel Aumento, Enrique Cabrera y Flora di Santis.