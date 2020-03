Gobierno no ingresará la Ley de Urgente Consideración al Senado esta semana

La vicepresidenta Beatriz Argimón confirmó este lunes que la Ley de Urgente Consideración (LUC) no ingresará esta semana a la Cámara de Senadores, como estaba previsto inicialmente. La medida fue adoptada por el presidente Luis Lacalle Pou en virtud de que se cumplan, en los tiempos estipulados, las “instancias de intercambio con la ciudadanía”. Eso no sería posible en la situación de emergencia sanitaria por el coronavirus, explicó Argimón en una conferencia de prensa.

La vicepresidenta señaló que está previsto que los ministros firmen el proyecto esta semana, pero como no ingresará al Parlamento formalmente, no correrán los plazos previstos en la ley. “El tema es no llevar adelante la presentación del proyecto en el Poder Legislativo. Para el presidente es muy importante que se den las instancias de intercambio con la ciudadanía, con los gremios y con las instituciones que quieran venir, y eso no sería posible enmarcado en este contexto de emergencia y prevención en que estamos trabajando”, sostuvo Argimón.

La reunión del presidente con los ministros estaba prevista para este lunes, pero quedó suspendida ante la aparición de los primeros casos de coronavirus. En entrevista con el programa En perspectiva, el secretario de Presidencia, Álvaro Delgado, sostuvo que se “redefinirá” el tema en los encuentros bilaterales del presidente con los integrantes del Ejecutivo, que se llevarán a cabo entre martes y miércoles.

Sobre una posible fecha de ingreso de la ley, la vicepresidenta sostuvo que eso “se verá” desde el Poder Ejecutivo en relación con las medidas que adopten las autoridades ante la propagación del coronavirus para “ver el impacto de las medidas, y a partir de allí se irán estableciendo los plazos y el trabajo respecto de esta ley”, manifestó Argimón.

Consultada sobre la posibilidad de posponer las elecciones departamentales de mayo, como planteó en su cuenta de Twitter el senador del Partido Nacional (PN) Jorge Gandini, la vicepresidenta sostuvo: “Sabemos que hay algún planteo, pero vamos a esperar en principio la evaluación que hagan las autoridades de la Corte Electoral”.

Las cámaras sesionan

Durante la conferencia de prensa, Argimón y el presidente de la Cámara de Representantes, el diputado Martín Lema, anunciaron varias medidas sobre cómo se desarrollará la actividad parlamentaria en los próximos días. La vicepresidenta subrayó que el Parlamento “va a seguir funcionando”, y aclaró que este martes sesionarán ambas cámaras, tal como estaba previsto.

Sin embargo, en virtud de las disposiciones del Ejecutivo ante la situación de emergencia sanitaria, en el Parlamento se adoptarán medidas para trabajar “lo mínimo indispensable” y evitar el contagio del coronavirus sin incumplir con las tareas legislativas, dijo Argimón.

Los presidentes de las cámaras anunciaron que este martes se comenzará a ensayar la posibilidad de implementar sesiones y reuniones de comisiones de forma virtual, “para evitar el contacto” entre los legisladores.

Otra de las medidas anunciadas por Argimón es que se implementará el teletrabajo “en aquellas oficinas en que sea posible”. Además, a partir del miércoles 17, los funcionarios del Poder Legislativo cumplirán sus funciones “en régimen de turnos” en horarios de seis horas diarias. Argimón explicó que los turnos serán manejados “de acuerdo a la idiosincrasia de cada cámara”.

Asimismo, se determinó que la población de riesgo y aquellos funcionarios que presenten “síntomas respiratorios, sin diagnóstico etiológico” o recién llegados del exterior, no deberán concurrir a su trabajo. Por las próximas semanas, el Legislativo tendrá una única puerta de ingreso, por la avenida General Flores, donde se llevarán adelante “todas las medidas de precaución”.

Estas medidas fueron discutidas durante la tarde con los coordinadores de las bancadas del Senado. Según contó a la diaria el coordinador de bancada del PN, Gustavo Penadés, los senadores estuvieron de acuerdo con las medidas anunciadas más temprano por la vicepresidenta. En relación con las sesiones y comisiones virtuales, Penadés dijo que la medida “tiene dos inconvenientes”: “uno reglamentario y otro de carácter técnico”, pero están buscando soluciones.

Asimismo, en la reunión se definió que este martes se lleve a cabo la votación de las venias para designar a los directores de los entes públicos y de las venias de fiscales departamentales definidos por el Ejecutivo. Por otra parte, la sesión del miércoles quedaría suspendida, sostuvo Adrián Peña. El senador colorado comentó que “en principio la LUC no entraría hasta abril”, pero esta medida depende de cómo “avancen las cosas”. En relación con el desarrollo de las elecciones departamentales de mayo, Peña dijo que para la Corte Electoral “es muy difícil, casi imposible, organizar la elección para el 10 de mayo”, y agregó: “Esto va a generar intercambio entre los partidos”.