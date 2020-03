Informe de Jutep concluyó que el presidente del INIA cometió irregularidades en su gestión

La Junta de Transparencia y Ética Pública concluyó que el presidente del Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria (INIA), José Luis Repetto, violó durante su gestión los principios de probidad, imparcialidad, interés público, legalidad, implicancias, transparencia y prohibición de intervenir por razones de parentesco, previstos en las leyes 17.060 y 17.070 y en el Decreto 30/003.

El informe del organismo se dio en respuesta a denuncias presentadas por la Asociación de Profesionales Universitarios de INIA (Apuinia), que acusaban a Repetto de participar junto con su esposa, Cecilia Cajarville, en proyectos de investigación financiados o gestionados por el organismo.

El 21 de marzo de 2019, Apuinia elevó a la Jutep una denuncia sobre presuntas irregularidades en el INIA que referían a la designación de Repetto en tribunales de concursos; la “ausencia de imparcialidad” en decisiones referidas a la participación de Repetto y/o su esposa, Cajarville, en proyectos de investigación financiados o gestionados por el organismo y a proyectos aprobados en convenio con la Agencia Nacional de Investigación e Innovación (ANII); falta de transparencia, y el “grave debilitamiento de los sistemas de control a partir de una restructura gerencial”.

Según consigna el informe de Jutep, ANII confirmó el 23 de setiembre la participación y/o vinculación de Repetto y Cajarville en proyectos financiados por la Agencia o a través de ella. Se trata de cuatro proyectos desarrollados entre junio de 2014 y diciembre de 2018, en los que participa Repetto como investigador, y cinco en el mismo período en los que participa Cajarville como investigadora o responsable. Entre ellos, hay tres en los que participan simultáneamente ambos.

Por su parte, la Junta Directiva del INIA afirmó que Repetto no tuvo participación en ninguno de los proyectos de investigación aprobados, promovidos, gestionados o financiados por el INIA desde la designación de Repetto como presidente de la Junta Directiva. No obstante, Jutep señala que “esto no coincide con lo afirmado por los denunciantes” y “especialmente aparece controvertido por la respuesta de la ANII, que detalla su participación en dos proyectos cuando ocupaba el cargo de vicepresidente del INIA y otros dos en la presidencia”. El documento indica también que se confirmó la participación de Repetto en las sesiones en que se aprobaron los proyectos de Cajarville.

Por otra parte, la Jutep destaca que no se constataron comunicaciones formales sobre la relación de Repetto con Cajarville, que sólo se realizaron verbalmente, lo cual incumple con la obligación de efectuar la Declaración Jurada de Implicancias, prevista en el artículo 29 del Decreto 30/003.

El escrito de la Jutep cita un informe de la Auditoría Interna de la Nación, del 25 de setiembre de 2019, que concluye que “en cuatro de 75 contrataciones Repetto integró el Tribunal de Concurso, apartándose de lo establecido en el Artículo 10 del estatuto del Funcionario, el que establece que la Junta nombrará el Tribunal sin estar previsto por parte del mismo”. Ese informe agrega que se constató que previo a su ingreso al INIA, “uno de los investigadores seleccionados coparticipó en proyectos de investigación y desarrollo” con Repetto. Además, destaca la falta de objetividad y transparencia al momento de la selección de proyectos con participación de técnicos del Instituto de Producción Animal de la Facultad de Veterinaria (IPAV), en tanto el presidente del INIA es integrante del IPAV y participó de las sesiones sin abstenerse.

Asimismo, el directorio de Jutep entiende que la Junta Directiva del INIA violó los principios de Legalidad y Motivación de la decisión, previstos en el Decreto 30/003, y no cumplió con la responsabilidad de control prevista en la misma reglamentación.