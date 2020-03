Intendencia de Treinta y Tres reabrirá policlínicas cuando el sistema de salud departamental “lo requiera”

La Intendencia de Treinta y Tres resolvió el cierre de las policlínicas municipales de la ciudad a partir de este lunes y la desvinculación de unos 30 funcionarios médicos que trabajaban en esos centros, una medida que fue inmediatamente cuestionada por la Federación Médica del Interior (Femi), que ya solicitó una reunión al intendente Elías Fuentes para presentar propuestas alternativas. Según dijo a la diaria la directora de Policlínicas de la comuna, Daniela Volpi, la decisión es temporal y los centros reabrirán si el sistema de salud departamental así lo requiere, pero la explicación no conformó al gremio.

Volpi expresó que el cierre de las policlínicas no implica el cese del servicio que se brinda, que principalmente es la repetición de medicación. En las puertas de los centros se colocaron los números telefónicos de las enfermeras que trabajan para la intendencia, que son cerca de 70, y que continuarán atendiendo las necesidades de los vecinos en su domicilio para, de esa forma, evitar la aglomeración de gente, explicó la jerarca. Asimismo, se incluyeron números de la Administración de Servicios de Salud del Estado para quienes presenten síntomas respiratorios similares a los del coronavirus, y otro específico para la repetición de medicación.

La decisión de la comuna tiene como objetivo evitar la aglomeración de personas en los centros y preservar la salud de los funcionarios, explicó Volpi, e indicó que en los últimos días aumentó exponencialmente la solicitud de repetición de medicación en los centros. “La gente en el interior no está acatando la cuarentena voluntaria”, afirmó.

Por otra parte, la jerarca señaló que las policlínicas rurales permanecen en funcionamiento porque “allí el sistema de trabajo es otro” y “no hay aglomeración”. “Las personas tienen su servidor de salud, que no es la intendencia. Nosotros hacemos un servicio comunitario desde hace 60 años, pero son los prestadores de salud los que tienen que hacerse cargo de sus pacientes”, apuntó Volpi. En este sentido, señaló que las enfermeras de la comuna se encargarán de informar si en los domicilios que visitan hay pacientes que necesiten atención médica.

Volpi aseguró que la intendencia reabrirá las policlínicas y retomará a los profesionales cesados cuando el sistema de salud lo necesite. “Esto recién está empezando. Nosotros cerramos temporalmente las policlínicas para evitar la aglomeración, pero en el momento en que el sistema de salud lo requiera, la intendencia va a ser la primera en estar con todas sus enfermeras y en restituir a sus médicos”, afirmó. “Nosotros no le vamos a fallar a la gente, esto es temporario, no va a ser para siempre y los médicos van a volver a trabajar con nosotros”, concluyó.

Femi no ve con buenos ojos la forma en que la comuna tomó la decisión, dado que no fue discutida previamente en el marco del Centro Coordinador de Emergencias Departamentales (Cecoed) de Treinta y Tres, donde se coordinan a nivel departamental las acciones para optimizar recursos sanitarios. “Esta acción fue unilateral y tomó por sorpresa a los integrantes del comité departamental de crisis”, afirmó en diálogo con la diaria Osvaldo Bianchi, de la Unidad de Negociación de Femi.

Bianchi señaló que los médicos suspendidos en su actividad estaban todos en relación de facturación y que a ninguno se le informó sobre un plazo para el reinicio del vínculo. No obstante, aseguró que “la preocupación principal” de los trabajadores “no fue el tema salarial”, sino la situación de los pacientes “que quedan sin la atención prehospitalaria, en plena pandemia”. “La intención de salvaguardar a la población puede ser muy buena, pero no estamos de acuerdo; la asistencia médica hay que brindarla. Hay protocolos de seguridad claros, que imparte el Ministerio de Salud Pública, y la idea es no suspender la cadena de asistencia. El médico tiene que seguir asistiendo al paciente, sea telefónicamente, a domicilio, de la manera que se instrumente”, afirmó.

En este sentido, Bianchi indicó que la reunión solicitada al intendente, por la que aún no obtuvieron una respuesta, tiene como fin “proponer acciones y buscar soluciones”, como mecanismos alternativos “para no dejar a esos pacientes, muchos con edad avanzada o comorbilidad, y que tengan que recurrir al hospital, donde enfrentan un riesgo mayor”.

Ayer, en la conferencia de prensa de las autoridades nacionales de puesta al día por la situación provocada por la pandemia de coronavirus, el secretario de Presidencia, Álvaro Delgado, fue consultado por el cierre de las policlínicas de la Intendencia de Treinta y Tres. “Descarto que haya omisión de asistencia, de plano. No conozco el caso, pero descarto, porque estamos con el ministro [de Salud Pública, Daniel Salinas] diariamente con todos los directores departamentales de Salud, con todos los Secoed, haciendo la ronda, haciendo la evaluación. Averiguaremos en este caso puntual”, respondió Delgado.