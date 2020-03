La directora de Inmujeres desconoce nombramiento de Rapela al frente de la División de Violencia Basada en Género

A pocos días de haber asumido oficialmente como directora del Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres) del Ministerio de Desarrollo Social (Mides), Mónica Bottero se refirió a las declaraciones de la ex diputada colorada Valentina Rapela, quien el lunes sugirió en el programa Vespertinas, de Canal 4, que encabezaría la División de Violencia Basada en Género del organismo. Este miércoles, entrevistada por el programa Todo Pasa, de Océano FM, Bottero dijo que esa información “no le consta” y que nadie le comunicó acerca de su incorporación al equipo. “No quiere decir que no vaya a suceder, pero a mí no se me ha comunicado”, insistió.

En cualquier caso, aseguró que quien ocupa actualmente la dirección de esa división, Karina Ruiz, “es una funcionaria de carrera, muy entrenada para esto, con mucha preparación, y es la que ha llevado adelante el tema en estos años”. Consultada sobre si su intención era que Ruiz siguiera en ese puesto, la directora de Inmujeres contestó que sí, aunque aclaró que “si mañana hay un nombramiento que viene desde el ministerio”, se acatará esa decisión. “La idea es sumar. Si se incorporan nuevos compañeros, conversaremos. Sé que Rapela ha trabajado en su condición de diputada, y si viene, por supuesto, la incorporaremos al equipo y trabajaremos”, agregó.

Las declaraciones que hizo Rapela el lunes fueron criticadas en las redes sociales porque, después de dar a entender que asumiría como directora de la División de Violencia Basada en Género de Inmujeres, aseguró que no sabía cuáles serían sus roles y obligaciones en ese puesto. Tampoco supo decir qué función cumple la división. “Sí sé lo que he trabajado estos cinco años, y esta es una buena división para cambiarles la vida a estas personas. Hablo con propiedad, porque en estos cinco años he trabajado con víctimas de violencia doméstica y me parece que está bueno que ese papel, si lo llego a ocupar, que esperemos que sí, sea para una persona que tenga cercanía y empatía con estas víctimas”, afirmó.

“Todo fue muy rápido en este gobierno”

Bottero se reunió el lunes por primera vez con las directoras de las cuatro divisiones de Inmujeres, porque no fue posible una transición con las autoridades anteriores, tal como contó hace unos días a la diaria la ex jerarca del organismo, Mariella Mazzotti.

“Consulté con [el ministro de Desarrollo Social, Pablo] Bartol el domingo, cuando tuvimos la charla formal que fue telefónica, porque todo fue muy rápido en este gobierno. Le dije ‘¿qué hago mañana?’ y me dijo ‘andá, presentate y empezá’. Eso hice”, contó Bottero en Todo Pasa. Valoró que Mazzotti dejara en el escritorio “varios informes y guías” sobre el trabajo realizado en los últimos cinco años.

La nueva directora de Inmujeres aseguró que no hubo transición porque el gobierno tomó la decisión de que en el Mides “no se empezara a hacer nada hasta que estuvieran designados todos los directores”. “Esta coalición es una construcción nueva y hubo que buscar personas idóneas de todos los partidos para ver los nombramientos y decidir algunas cosas”, argumentó.

Acerca de la gestión del instituto durante los gobiernos del Frente Amplio, Bottero dijo que había sido “muy buena” pero que se había topado con “un problema que tuvieron y siguen teniendo las feministas de todos los partidos ,y que implica [la necesidad de] que desde lo más alto del gobierno se visualice que los temas de género son temas importantes”. En ese sentido, criticó que el gobierno no haya asignado los recursos necesarios para estas cuestiones, en particular para una correcta implementación de la Ley de Violencia hacia las Mujeres Basada en Género.

Recordó que el “Compromiso por las mujeres”, firmado por las referentes de la coalición de gobierno hace unos meses, plantea que “durante toda esta administración las energías van a estar puestas en tratar de conseguir los fondos para que la ley se pueda implementar”. “¿Qué quiere decir esto?”, continuó: “No es que queremos acumular plata [...]. Queremos conseguir fondos para que haya más juzgados especializados, más fiscalías, más defensores que puedan acompañar y trabajar en el proceso legal. Pero además, el tema de la violencia de género no es sólo un tema judicial o policial, entonces también es necesario que haya equipos técnicos”. Acerca de los servicios de respuesta a las mujeres en situación de violencia que brinda Inmujeres, Bottero dijo que la idea no es sólo mantenerlos, sino “ampliarlos”.