La fórmula elegida para aplazar las departamentales: atribuirle a la Corte Electoral la potestad de fijar una fecha alternativa

El sábado el senador y líder de Cabildo Abierto (CA), Guido Manini Ríos, publicó un video en el que asegura que todos los partidos están de acuerdo en postergar las elecciones departamentales, previstas por la Constitución para el 10 de mayo. “En los próximos días votaremos una ley especial en ese sentido, que llevará esas elecciones al mes de octubre o noviembre [...]. Son tiempos difíciles, que nos ponen a prueba día a día, pero tenemos la convicción de que cuando superemos esta crisis habremos recuperado nuestro espíritu de solidaridad, nuestra sensibilidad por los más frágiles y nuestro sentido de unidad nacional ante la adversidad”, aseguró.

Según supo la diaria, en las reuniones de la semana pasada entre representantes de todos los partidos y la vicepresidenta de la República, Beatriz Argimón, se llegó a un acuerdo para presentar un proyecto de ley que faculte a la Corte Electoral (CE) para lograr otro cometido, además de los que ya tiene: cambiar la fecha de las departamentales por única vez. El artículo 322 de la Constitución dice que la CE tendrá entre sus facultades “conocer en todo lo relacionado con los actos y procedimientos electorales”; “ejercer la superintendencia directiva, correccional, consultiva y económica sobre los órganos electorales”; “decidir en última instancia sobre todas las apelaciones y reclamos que se produzcan, y ser juez de las elecciones de todos los cargos electivos, de los actos de plebiscito y referéndum”. El proyecto sería redactado por los integrantes de la comisión interpartidaria del Senado, presentado con la firma de todos los partidos e ingresado por la Cámara de Senadores.

Ahora, cada fuerza política deberá ratificar lo propuesto en la comisión interpartidaria para que esta semana el proyecto ingrese al Parlamento.

Sin embargo, todavía hay legisladores a los que no les termina de conformar la solución propuesta. Integrantes del Partido Colorado (PC) manifestaron que es necesario un plebiscito para cambiar la fecha. Uno de ellos, el diputado colorado Ope Pasquet, insistió, en diálogo con la diaria, en que la opción “más respetuosa del texto constitucional” es la propuesta por el ex senador colorado Ruben Correa Fleitas: votar una ley que reforme la Constitución y fije una nueva fecha para la elección. Según Correa Fleitas, el plebiscito debería realzarse el mismo día de los comicios. De todas formas, Pasquet dijo que él es un “hombre de partido” y acatará lo que la mayoría opine. Hoy a las 11.00 se reunirá de manera virtual el Comité Ejecutivo Nacional del PC para tomar una decisión. “En el intercambio de opiniones estamos de acuerdo en que la elección en estas condiciones no se puede hacer y hay que postergarlas. El asunto es cómo se hace; esa es la verdadera discusión”, dijo Pasquet.

El martes, la propia CE dejó en claro, luego de una reunión con los representantes de los partidos, que tampoco está en condiciones de llevar adelante un plebiscito en estas circunstancias. El ministro de la CE Wilfredo Penco ratificó ante los representantes de los partidos que el organismo no puede garantizar el normal desarrollo de los comicios. Incluso advirtió que las condiciones se agravaron y no existen las “garantías necesarias”, no sólo para realizar las elecciones de mayo, sino para “cualquier otro tipo de convocatoria electoral que se pudiera hacer mientras continúe la emergencia sanitaria en el país”. “Una consulta popular antes del 10 de mayo o mientras duren estas condiciones sanitarias merece las mismas consideraciones que las que hicimos para las departamentales”, dijo.

Otro colorado, Max Sapolinsky –uno de los dirigentes que se reunieron con la CE la semana pasada–, aclaró a la diaria que lo que el PC no quiere es que lo que se legisle “tenga carácter de interpretativo de la Constitución”, porque “se corre el peligro, el día de mañana, de que cualquiera que quiera cambiar y tenga las mayorías circunstanciales pueda reformar la Constitución por una ley interpretativa”.

El argumento de la ley interpretativa es defendido por el abogado constitucionalista Martín Risso, que asegura que esto podría hacerse en base al artículo 44 de la Constitución, que establece que “el Estado legislará en todas las cuestiones relacionadas con la salud e higiene públicas, procurando el perfeccionamiento físico, moral y social de todos los habitantes del país”. Según Risso, ese artículo debe primar sobre el numeral 9 del artículo 77, que establece que la elección departamental “se realizará el segundo domingo del mes de mayo del año siguiente al de las elecciones nacionales”.