La secretaría antilavado multará al estudio de Juan Pedro Damiani por incumplimiento de normas de prevención de lavado de activos

La Secretaría Nacional de Lucha contra el Lavado de Activos evaluó que el estudio JP Damiani & Asociados incumplió las normas de prevención de lavado de activos, por lo que resolvió aplicarle una multa de cinco millones de pesos, informó Brecha y confirmó la diaria. La secretaría antilavado presentó el informe al estudio y le comunicó el monto de la multa, pero todavía falta que el estudio de Damiani presente los descargos y se concluya el acta administrativa. El encargado de tomar la resolución definitiva es el nuevo secretario antilavado, Jorge Chediak.

El estudio fue investigado por los servicios brindados por su titular, Juan Pedro Damiani, al ex presidente de la Asociación Uruguaya de Fútbol Eugenio Figueredo, quien fue procesado por corrupción y lavado de activos. Figueredo fue cliente del estudio hasta que fue detenido en 2017.

El ex ministro de la Suprema Corte de Justicia también deberá tomar una resolución sobre el estudio contable Posadas, Posadas y Vecino, cuyo titular es el ex ministro de Economía y Finanzas Ignacio de Posadas. La Justicia brasileña investiga la presunta participación del estudio contable en una maniobra de lavado de 10,6 millones de dólares que está siendo investigada en el caso Lava Jato. Según informó Sudestada en agosto del año pasado, las operaciones de lavado se hicieron por intermedio de la empresa Hayley, con sede en Montevideo. El administrador de dicha sociedad anónima era el estudio Posadas, Posadas y Vecino. En el caso del estudio contable, la secretaría antilavado todavía no determinó un monto de la multa.