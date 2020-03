Lacalle Pou le manifestó su preocupación a Argimón por la ausencia de mujeres en los cargos del gobierno

La vicepresidenta Beatriz Argimón habló de la escasa representación de mujeres en el nuevo gobierno y cuestionó a los partidos de la coalición por promover varones “para los primerísimos lugares de decisión”.

En entrevista con el semanario Búsqueda, Argimón explicó que la poca presencia de mujeres en los entes responde a la decisión de los partidos de la coalición de proponer nombres de varones. “Se sigue con esa lógica. Me parece que lo peor que podemos hacer es decir ‘hemos avanzado’ y no denunciar que todavía nos cuesta y nos sigue costando. Y cuanto más avanzo, más creo que tiene que haber una elección con una paridad que implique Legislativo y Ejecutivo. Y de una vez por todas se camine hacia una posibilidad de acceso real”, sostuvo.

De todas formas, deslindó de responsabilidades al presidente Luis Lacalle Pou, ya que, según dijo, el mandatario la nombró presidenta del Directorio nacionalista y su compañera de fórmula, entre otras acciones. “Eligió a una mujer al frente del Ministerio de Economía [y Finanzas], hizo cuestión para que Gloria Rodríguez fuera senadora. Pero cuando se abre la mesa y empiezan los partidos y los sectores a negociar...”, planteó. Argimón agregó que había recibido una llamada del presidente “diciendo que estaba preocupado por esto y que les recordaba a los partidos que eleven nombres de mujeres”.

La vicepresidenta se refirió al caso del ex intendente de Colonia Carlos Moreira, que ahora compite por la reelección, y dijo que ella tuvo una “posición desde el principio” y la mantiene. “Creo que manifesté, más allá del tema Moreira, porque no es personal, cómo visualizo los liderazgos de mi partido en el siglo XXI. Hay cosas que pertenecen a otros tiempos. Y eso fue lo que yo denuncié: que ese fue un comportamiento que no era acorde a lo que yo sentía que tenía que ser el de un dirigente del Partido Nacional”, manifestó.

También dijo que si fuera por ella, Moreira no debería ser candidato a la Intendencia de Colonia. “Estamos coexistiendo con miradas diferentes. Y a mí me tocó marcar lo que yo siento que es parte de lo que mucha gente siente”, afirmó.