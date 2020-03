Las explicaciones del Mides por el contrato con el hotel Urban Express: “Nos lo ofrecieron de forma gratuita y respondimos que de ninguna manera”

¿Cómo el Ministerio de Desarrollo Social (Mides) llegó a contratar un hotel para alojar a personas mayores en situación de calle, que, luego se supo, pertenecía a la familia de la ex senadora Verónica Alonso? El viernes, durante una sesión por teleconferencia con senadores y diputados, el subsecretario de la cartera, Armando Castaingdebat, explicó la situación en detalle, así como el procedimiento implementado.

El jerarca sostuvo que el Mides “ya tiene una historia de contratación de hoteles en forma directa”, lo que motivó que se apersonara ante la “gremial” de estos establecimientos para manifestarle la idea de contratar alguno. Según dijo, si bien “al principio había más de un interesado, cuando les mencionamos las características de la población” que se iba alojar “quedó sólo uno”, mientras que “los demás dijeron que no estaban dispuestos a recibir a esa gente, y no era un tema de dinero”.

Según Castaingdebat, mientras que los refugios le cuestan al Mides 37.000 pesos al mes, en este caso la oferta del hotel costaba 9.000 pesos, y además no había que pagar “la higiene”. “Por eso, entendimos que lo más conveniente era avanzar en la contratación, y así procedimos”. Luego, contó que “a través de la prensa” se enteraron de que el hotel es propiedad de una familiar de la ex senadora Verónica Alonso.

“En algún momento, recibimos, vía verbal, la comunicación de que ofrecían el hotel de forma gratuita, a lo que respondimos que de ninguna manera estábamos dispuestos a aceptarlo, porque entendíamos que habíamos recorrido todos los procedimientos correspondientes y estábamos tomando la mejor decisión en cuanto a calidad y a temas económicos para el Estado”, agregó.

Según el subsecretario, la contratación se hizo en el marco del numeral 9 del literal c del Texto Ordenado de Contabilidad y Administración Financiera, que establece que se podrá llevar adelante una contratación directa, cuando “medien probadas razones de urgencia no previsibles o no sea posible la licitación o remate público o su realización resienta seriamente el servicio”.

Más hoteles disponibles

En tanto, el presidente de la Cámara de la Asociación de Hoteles y Restaurantes del Uruguay, Francisco Rodríguez, dijo que tras ese llamado del Mides ahora hay tres hoteles más dispuestos a “cumplir las necesidades que el Ministerio disponga”. Además, dijo que hay más de 600 camas disponibles de hoteles para actuar como hospital en caso de que la situación del país lo exija. “No puede ser cualquier hotel, tienen que ser hoteles con más de 200 camas y tener ascensores que, por ejemplo, puedan trasladar una camilla”, expresó. Entre ellos se encuentran el hotel Radisson Victoria Plaza y el Enjoy de Punta del Este.